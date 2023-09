Edmundo Arrocet a una imatge d'arxiu d'Europa Press.

Susanna Griso ha aconseguit les primeres paraules d' Edmundo Arrocet a 'Espejo Público' després de morir María Teresa Campos aquesta matinada a la Fundació Jiménez Díaz als 82 anys. El que va ser parella de la presentadora ha mostrat la seva tristesa per la pèrdua, però ha tingut un discurs com a mínim sorprenent i cridaner.

“Estic al camp i no hi ha connexió amb televisió, l'última vegada que vaig parlar amb ella va ser el dia que jo me'n vaig acomiadar i me'n vaig anar a Marbella, aquesta va ser l'última vegada que parlem” assegurava l'humorista, que deixava clar que no ha tornat a parlar amb María Teresa després de la ruptura.

A més, ha aprofitat la seva trucada telefònica per deixar clar que no va trencar la seva relació per missatge: “No, per a res, hi havia molta comunicació entre nosaltres, la resta són invents xinesos” i afegia: “Van dir això que va ser una mentida infame i per això es van omplir moltes pàgines”.

“Desgraciadament ja no està amb nosaltres” expressava Edmundo, que no tenia gaire clar si els donarà el condol a les seves filles perquè “estic amb una mica de sentiments trobats amb elles, no s'han portat bé amb mi ni amb la mare a la seva època” assegurava, provocant una gran sorpresa en tots els col·laboradors que es trobaven a plató.

“En el meu record sempre la tinc amb molt d'afecte, que va ser el que teníem i tota la resta va ser una cosa estranya, de vegades ho entenc, però va ser una cosa estranya per motius econòmics” deia, deixant entreveure que María Teresa va voler rendibilitzar -després de la ruptura - la història d'amor.

L'actor acabava la seva intervenció assegurant que “tinc un afecte immens amb ella, els sis anys que vam viure junts vam ser molt feliços” després d'enfrontar-se amb Joaquín Torres, que estava a plató, després que aquest li cridés l'atenció per les 'barbaritats' que estava dient.

Finalment, va afirmar que no es disculparia si hagués pogut parlar amb ella per última vegada: "No, jo no, no. La que m'havia d'haver demanat perdó és ella a mi , no jo a ella, perquè mai no va ser veritat res d'això ".