Foto: Europa Press

A principis d'agost saltava la notícia del suposat assassinat que Daniel Sancho va cometre a Tailàndia Edwin Arrieta i des d'aleshores no s'ha parlat de res més. La seva mare, Silvia Bronchalo , ha estat aquestes últimes setmanes al país visitant el seu fill dia rere dia i ara és torn del seu pare.

Rodolfo Sancho viatjava fa una setmana a Tailàndia per retrobar-se amb el seu fill i feia la seva primera aparició pública davant de tots els mitjans de comunicació... assegurant que quan et ve una cosa així a la vida “t'ho pots prendre com una desgràcia o com un repte i ell, té clar que no es deixarà veure plorant.

Molts són els companys de professió de Rodolfo que han parlat públicament sobre aquesta polèmica. Avui, hem pogut preguntar a José Coronado per l'actor i ens ha assegurat que no hi ha parlat després de conèixer-se l'assassinat del seu fill. "No he pogut parlar amb ell, pobret" perquè "em fa molta peneta tot el que li passa perquè és un paio fantàstic, li tinc molt afecte", ha dit.

Molt il·lusionat, l'actor també ens comentava estar "amb molta alegria, molt orgull" després de saber que la pel·lícula Cerrar los ojos, per a la qual ell ha treballat, ha estat preseleccionada per als Premis Oscar.