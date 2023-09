Rosalía i Rauw Alejandro / @EP

Les xarxes socials són el xivato dels nostres temps. Rauw Alejandro i Rosalía van confirmar la seva separació precisament a través d'Instagram, i sembla que aquesta és la via per la qual es pot confirmar una reconciliació. Rosalía va compartir una sèrie de fotografies on es pot apreciar un llibre de color vermell, el mateix que Rauw Alejandro va mostrar a les seves històries d'Instagram fa alguns dies.

En aquest moment, nombrosos seguidors de tots dos artistes han començat a preguntar-se sobre la possible reconciliació, ja que sembla força curiós que tots dos estiguin llegint obres del mateix autor.

El temps dirà si de debò han tornat els dos artistes, però el que és clar és que les xarxes socials poden ser un gran indicatiu per tenir pistes i treure'n conclusions.