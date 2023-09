Catalunyapress falcoonievafertilit

Dos mesos després del casament, Tamara Falcó i Íñigo Onieva s'han posat mans a l'obra per convertir-se en pare , i com desvetlla Diez minutos aquest dimecres 13 de setembre a la portada, han reprès el tractament de fertilitat que van començar abans de donar-se el sí vull (basat en la Naprotecnologia) per complir com més aviat millor el seu somni de donar la benvinguda al seu primer fill.

La parella, que mai no ha amagat els seus desitjos d'ampliar la família després de convertir-se en marit i dona, va aparcar els seus plans per gaudir de la seva llarga lluna de mel, però només tornar a Madrid després de les vacances, i sense temps per perdre, han tornat a la clínica Fertilitas en què estan seguint un tractament natural de fertilitat basat en el mètode Creighton, portat dels Estats Units.

Uns plans de paternitat sobre els quals Tamara i Íñigo es mostren discrets, intentant viure amb tranquil·litat aquesta etapa tan il·lusionant de les seves vides en què confien a complir el seu somni de tenir un nadó com més aviat millor. Per això, i malgrat ser sorpresos en una clínica de fertilitat, els nuvis donen la callada per resposta i deixen a l'aire si és cert que han reprès el tractament per convertir-se en pares i com va el procés.