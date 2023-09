L'empresària, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Demostrant que la seva sinceritat no té límits i que no hi ha tema de la crònica social que se li resisteixi, Carmen Lomana reprèn la seva agenda a Madrid després de gaudir d?un dels estius més especials de la seva vida entre Marbella i Astúries.

Una reaparició en què hem aprofitat per saber la seva opinió sobre Daniel Sancho, i per preguntar-li pel missatge que va enviar a Froilà per demanar-li ajudar després d'assassinar i esquarterar presumptament Edwin Arrieta a Tailàndia. Una ajuda que el fill de la Infanta Elena li va negar, encara que com es pregunta la socialité "qui ajudarà aquest monstre?". "Em fa fàstic, horror. És un psicòpata que a més no dóna mostra del menor penediment" apunta, reconeixent que encara que no és "qui per jutjar, escoltant-lo no sento la menor empatia per aquest noi".

Tot i que confessa que "no m'agradaria estar a la pell dels seus pares", Carmen també s'ha mostrat molt crítica amb Rodolfo Sancho, l'actitud del qual davant les càmeres durant el seu recent viatge a Tailàndia per visitar el seu fill no entén. "Em molesta quan el pare diu està molt bé, menja fenomenal, està encantat...", va assegurar. "Mira, calla't perquè és molt dur el que ha fet" ha sentenciat dirigint-se directament a l'actor.

Continuant amb el repàs per a l'actualitat, la socialité s'ha pronunciat sobre el gran moment que travessa Paloma Cuevas amb Luis Miguel, tot i que creu que no s'han casat en secret com fa setmanes que es rumoreja. "Està meravellosament, però no té cap necessitat de casar-se en secret. Que es casa, que faci un casament estupenda" apunta.

Gran admiradora de la Família Reial, Carmen es declara fan tant de Victoria Federica -"té un estilàs fantàstic, elegància natural, el veig futur segur en la moda" afirma- com de la Princesa Leonor, a qui veu "fenomenal" després de la seva ingrés a l'Acadèmia Militar de Saragossa: "M'encanta, una nena boníssima, amb una força de voluntat, molt estudiosa... una persona que és meravellosament educada, boníssima i estupenda persona". "Tant de bo la monarquia segueixi representant-nos. Don Joan Carles haurà fet moltes ximpleries però és un gran rei, i el rei que tenim ara, Felip, és el millor que podem tenir" afegeix.

Finalment, i sent aquesta la Setmana de la Moda de Madrid, impossible no preguntar a Carmen si la veurem a la desfilada d'Àgatha Ruiz de la Prada, amb què va protagonitzar un enfrontament públic fa només uns mesos. La resposta és clara. "Li desitjo el millor, no sóc rancorosa, però també hi ha moments que segons quines línies no es poden passar i ella les has passat però va ser fa temps i ja està. Perdono però no tinc interès a tenir una relació amb ella. No aporta res a la meva vida. Sóc una persona força feliç i no he de buscar algú que sé que no em pot ni veure", va concloure.