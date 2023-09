Torna el reality dels realities . Torna el format que va canviar fa ja més de 23 anys la història de la televisió i que va portar amb si el naixement de tot un gènere, el del reality show . Torna 'GH VIP' a Telecinco, amb una vuitena edició que arriba aquest dijous 14 de setembre (22:45h) amb nou equip de presentadors , amb Marta Flich i Ion Aramendi al capdavant de cadascuna de les dues gales setmanals, respectivament; una nova i acollidora casa amb disseny avantguardista ; un espectacular plató de més de 1.000 metres quadrats ; i noves dinàmiques dissenyades per sorprendre tant els propers protagonistes de la convivència com els seguidors del concurs.

Alba Carrillo @ep

El programa revelarà a la seva estrena les identitats del grup de participants famosos que protagonitzaran la convivència i dels quals només se n'ha confirmat un nom: el de la periodista argentina Sol Macaluso . Tot i això, hi ha una persona externa de Telecinco que coneix el càsting complet, i ha amenaçat de rebentar-lo.

A les seves stories d'Instagram, la model Alba Carrillo ha continuat la seva particular batalla contra Mediaset. Aquest estiu ja els va rebentar un reality, desvetllant els guanyadors de 'Vaya Vacaciones' abans que el programa es comencés a emetre, i ara ha posat la seva mirada a GH VIP 8. “Si vull, que no ho faré perquè sóc generosa , et podria rebentar un altre reality de la cadena gloriosa passada Sé, diria, tots els concursants que entraran i podria ser molt dolenta Molt dolenta , com vosaltres heu estat deixant d'un dia per un altre i sense atur i sense res a la mare del meu fill", ha afirmat Carrillo.

Continuant amb el seu discurs, Carrillo ha definit clarament com serà el càsting del programa: "Serà generosa per aquesta vegada. Reconec que no ho veuré perquè em sembla absolutament soporífer . Tindran la casa a mig pintar, com sempre s'acabarà de assecar amb els concursants a dins, però no passa res. D'aquestes coses us en parlaré al meu llibre", ha sentenciat.

"Us explico que, tret d'alguna cosa que es pugui dir sorpresa, hi haurà gent que digueu: 'Una altra vegada? Una altra vegada és aquí?' . Soporífer, només us puc dir això. Jo per descomptat no ho veuré", ha conclòs la model.