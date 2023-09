Va faltar, a l'acte públic d'aquesta setmana. Foto: Europa Press

Dos mesos després del casament amb Íñigo Onieva, i de ser sorpresa visitant una coneguda clínica de fertilitat després de tornar a Madrid després de l'estiu més feliç i especial de la seva vida, Tamara Falcó ha reaparegut públicament.

Una esperadíssima aparició que ha tingut lloc a la desfilada de Pedro del Hierro a la Setmana de la Moda de Madrid i en què, amb la simpatia i la naturalitat que la caracteritza, ens ha explicat com s'ho va passar en la seva llarguíssima lluna de mel , en què ha canviat la seva vida des que és una dona casada, i què hi ha de cert que s'ha posat fil a l'agulla per ser mare com més aviat millor.

Envoltada d'un núvol de càmeres i reporters -"potser és perquè algú va dir que sóc una màquina de donar titulars" ha explicat amb un somriure- la socialité també s'ha pronunciat sobre les seves imatges amb Iñigo en una clínica de fertilitat. Sense ocultar que “m'encantaria ser mare”, ha explicat que “m'estan fent un seguiment, es diu naprotecnologia, i estic súper contenta. Per ara tot bé i com que sóc molt creient, serà el que Déu vulgui”.

Un tractament que, aclareix, no vol dir que estigui tenint dificultats per quedar-se embarassada: “No, no, per res. Era just per anar avançant perquè tinc una altra amiga que ho va fer, però en ser un tractament natural, ja que triga molt més temps. No és evident”. "I no tot depèn d'ells" ha comentat entre rialles, deixant clar que també hi tenen alguna cosa a dir Íñigo i ella.

Més còmoda que mai, la socialité ha evitat revelar si li agradaria tenir nen o nena perquè, com ha explicat, "imagina't que després dic nen i neix nena… Escolta, traumatitzada la resta de la seva vida perquè volia nen. És una pregunta horrible" . "A la meva família volien nen i els meus germans estaven desesperats quan jo vaig néixer ia la setmana de tenir-me a casa li van dir els meus pares sent, ens han trucat de l'hospital que la podeu canviar, i ja m'havien agafat afecte i es van quedar amb mi" ha confessat somrient, reconeixent que "una noia estaria bé". "Noms? Tant de bo primer em quedi embarassada, després ja pensaré noms