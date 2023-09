Foto: Ai. de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la presumpta agressió homòfoba a l'actor Roberto G. Alonso dijous passat 14 de setembre. L'intèrpret va presentar denúncia el mateix dia de patir-la.

La policia de Catalunya, que ha posat el cas en coneixement de la Fiscalia especialitzada en delictes d'Odi, han assegurat a X que "estem al costat de la víctima i seguim treballant per eradicar els delictes d'odi".

En declaracions a Catalunya Ràdio, l'actor ha assegurat que el presumpte agressor el va agafar dels cabells, el va tirar a terra i el va colpejar, i ha retret que "ningú va intercedir" ni el va ajudar a aixecar-se.

Alonso ha assegurat que va intentar convèncer persones presents perquè fossin testimonis, però es van negar perquè "no volien problemes", i ha lamentat que això li fa pensar que encara que anés al CAP per fer part de lesions i denunciés, hi ha certa sensació d'impunitat .

SOLIDARITAT

El fet ha generat nombroses reaccions de solidaritat, de personalitats del món de la cultura i la política i també de l'Observatori contra l'Homofòbia.