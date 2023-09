El fill de l?actor Rodolfo Sancho

Fins ara, el que coneixem de Sancho és que era un jove a qui agradava la festa, portava una vida a tot tren i, presumptament, es dedicava al món de l'hostaleria. Tot i això, sembla que això no s'ajustaria del tot a la realitat. Perquè ha vist la llum diversos episodis complicats a la seva vida, però ara se'n descobreix un de nou en què va haver d'intervenir el seu pare per ajudar-lo.

Daniel Sancho va ser expulsat d'un club de tennis privat després de ser increpat per un dels socis, que l'acusava de fer molt de soroll al gimnàs. El jove es va encarar amb el soci i va deixar palès la seva "mala educació".

En aquell moment, Daniel Sancho era només un adolescent i va haver de recórrer al seu pare per bregar amb l'assumpte. Tot i així, l'actor va poder fer poc. "Va tenir un altre problema amb un soci del club i el van expulsar uns mesos. Crec que va ser entre 3 i 6 mesos", va revelar el soci. Finalment, Daniel Sancho va acabar deixant el tennis.

El 2019, el jove va ser acusat de donar un cop de puny al cap a un altre jove per, segons ell, colar-se en agafar un taxi. Una reacció tan desmesurada que fins i tot va trencar una dent a l'altre jove, acte pel qual va ser condemnat a un any de presó i una indemnització econòmica de 1.500 euros per lesions.

La segona vegada va passar l'agost del 2021, quan Sancho estava de viatge amb els seus amics a Santander, on van anar a un concert en què no tot va sortir bé. El jove va sortir del recinte i va intentar tornar a entrar, sense èxit. La seva reacció, novament desmesurada; tant, que els organitzadors es van veure obligats a trucar a la policia i el jove acaba sent denunciat per resistència a l'autoritat. El cas segueix als tribunals.

Sancho tampoc és xef a cap restaurant -encara que sí que es va graduar a la prestigiosa escola d'alta cuina Le Cordon Bleu-, ni soci del càtering La Bohéme o de l'hamburgueseria Boogie, com es va afirmar en un primer moment; dibuixen un perfil totalment diferent del fill de Rodolfo Sancho, que potser podria donar una mica de llum per desentranyar el perquè de l'assassinat i la sang freda en les seves reaccions a l'hora de confessar i parlar d' Edwin Arrieta.