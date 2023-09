EuropaPress 4346366 acadèmia condemna tota mena violència guantazo will smith chris rock no

El 27 de març del 2022 es va produir un dels moments més surrealistes de la història dels Oscars. L'actor i comediant Chris Rock va fer un comentari sobre Jada Pinkett Smith que el seu marit, Will Smith, no va encaixar bé i que va acabar amb una bufetada al presentador de la gala.

Un any i mig després dels fets encara hi ha seqüeles en els implicats. Així ho ha fet saber l'actriu i humorista Leslie Jones, amiga de Rock, que va informar que va recórrer a un tractament psicològic per superar els fets. Segons les seves paraules, va haver d'assistir a teràpia acompanyat de les filles, Lola i Zahra, durant un temps.



“Aquesta merda va ser humiliant. Realment el va afectar. La gent ha d'entendre que les filles i els pares ho van veure. Va haver d'anar a teràpia amb les filles”, va comentar a la revista People. Sobre el moment, Jones va explicar a la publicació l'enervant enuig que va sentir.



L'actriu va afegir que Smith s'hauria d'haver disculpat amb Rock abans de concloure la gala, quan va rebre el premi a Millor Actor per la seva actuació a El método Williams. En el seu discurs, va demanar perdó a l'Acadèmia i al públic present a Los Angeles, únicament deixant absent de la llista l'home que va bufetejar.