Amb motiu de l'inici d'una temporada especialment il·lusionant després d'haver agafat el relleu d' Ana Rosa Quintana als matins de Telecinco amb Vamos a ver, Joaquín Prat ha concedit una entrevista a El País i les seves declaracions sobre Sálvame no han deixat ningú indiferent.

El presentador assegura que Quintana li ha ensenyat que "l'elegància no s'ha de perdre mai a la televisió" i creu que "en determinats moments" s'ha perdut no només l'elegància sinó també "l'educació i el saber estar".

Per si quedaven dubtes que parlava de Sálvame, Prat carrega contra el programa presentat per Jorge Javier Vázquez (en antena durant 14 temporades) assegurant que encara que "és història de la televisió per la seva innovació" també ha pecat d'"histriònic". "L'histrionisme és com el que es compra un cotxe groc. Li encanta, però al cap de dos dies n'està fins als collons. Si s'hagués comprat un gris, li duraria més anys" sentencia, convençut que l'arribada de Quintana a les tardes de Mediaset "marcarà un punt d´inflexió".

Unes declaracions a què algunes de les cares més populars de Sálvame no han trigat a reaccionar. En primer lloc, María Patiño, que no ha dubtat a contestar Joaquín a través de les seves xarxes socials amb un dard que deixa clar el que opina de les seves crítiques al programa, assegurant que “mai m'ha agradat el color gris. indefinit".

I la següent va ser Belén Esteban la que ha reaparegut públicament i ha respost al presentador de Vamos a ver . En un acte comercial, la Princesa del poble va assegurar que “portàvem 14 anys i tot té un principi i una fi. Espero que el seu programa duri 14 anys, encara que ja en fa molt. Jo a Joaquín li vull molt, però crec que a Sálvame , encara que ens hem equivocat com tothom, hem donat molt d'entreteniment i per mi és un orgull dir que he treballat en un programa que es diu 'Sálvame'” ha assegurat.

Poc després, davant els micròfons d' Europa Press , Esteban va tornar a fer al·lusió a les crítiques del presentador quan li hem preguntat per l'estrena del nou programa d'Ana Rosa, Tarde AR . "¿S'estrena avui? Doncs res, jo la desitjo que la vagi bé, que ho gaudeixi i, res, jo no sóc com Joaquín. És broma, un petó Joaquín" ha afirmat entre rialles, deixant clar que encara que s'ho pren amb sentit de l'humor, no li ha assegut gens bé que els titllés d'"histriònics".

Una reaparició en què Belén també ha donat algunes pistes sobre el seu futur, enviant un missatge tranquil·litzador als seus seguidors: “La gent que no es preocupi. Vaig pel carrer i em donen un condol i hi ha gent que volia oferir-me diners i no. No estic a l'atur, estic bé, estem treballant i hi ha cosetes per aquí que sorprendran moltíssim encara que no puc explicar res”.

Reconeixent que li agrada que el públic la trobi a faltar, la col·laboradora ha revelat que, encara que ha rebut "ofertes d'altres cadenes", no pensa canviar d'aires com si han fet algunes de les seves companyes, com Gema López, Laura Fa o Terelu Camps. "M'han trucat fins i tot de la ràdio que mai he fet ràdio, però a mi m'interessa estar on sóc. També per afecte perquè sóc una persona molt legal, però també perquè m'agrada la feina que faig" ha assegurat.