Encarna Navarro va néixer a Almeria fa 39 anys i es va fer coneguda després de concursar a Operación Triunfo 2006 i va continuar la seva carrera com a Enna. El 2014, va protagonitzar la portada d'Interviú, el 2015 va viatjar a Mèxic on va participar en un reality.

Bertín Osborne va ser el seu pare artístic i sempre va dir que tenien una relació, però entre rialles sempre va assegurar que només era un bon amic. Ara, 17 anys després de fer-se coneguda, ha decidit confessar que en realitat ella ha estat la seva amant durant 15 anys i ha deixat clar, a més a més, que té proves de la seva relació i de la química que sentien.

Una relació que hauria coincidit amb l'aventura del cantant amb Gabriela Guillén, amb qui espera un fill, i el matrimoni amb Fabiola Martínez , que no vol saber res de l'assumpte.

La mateixa Encarna ha confirmat la seva relació: "Em nega ara, com si no m'hagués vist mai", reconeixia enfadada. "Jo de la meva vida privada no he parlat mai. Em dedico a cantar, però no m'agradaria permetre que em negui. En quinze anys hi ha hagut moltes confidències entre tots dos. Quan vaig saber de la notícia que seria pare, li vaig enviar un WhatsApp. El vaig felicitar i li vaig dir que m'alegrava perquè és una notícia de felicitat", va confessar sobre la futura paternitat de Bertín amb Gabriela Guillén. Finalment afegia que desconeix com es prendrà Bertín les seves declaracions i que, a més, acull «un sentiment de tristesa i decepció» perquè havia considerat Bertín "un gran amic".