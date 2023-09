Miguel Bose visita Pablo Motos/ @ElHormiguero

En aquest moment, el presentador li ha preguntat com va ser la seva infància. Per a un nen no és fàcil assimilar que els seus pares estan separats, i encara menys quan, tal com ha dit estava obligat a "fingir" que res havia passat i que tot estava bé.



Segons ha explicat, hi va haver un moment que un nen es va assabentar del seu 'secret' i el va acusar davant de tothom assenyalant-lo. La seva reacció, malgrat ser "el nen més angelical i menys agressiu", va ser partir-li el cap contra una paret.