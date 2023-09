Jorge Javier Vázquez- EP

Aquest dimecres Telecinco ha anunciat que cancel·la l'emissió del programa ' Contes Xinesos' dijous a la nit. Ha estat una decisió extremis, amb què la cadena pretén protegir l'emissió de la segona gala de la vuitena edició de 'GH VIP' del 21 de setembre del 2023, que ara s'avança a les 21:50h per evitar arrossegar la mala audiència del programa presentat per Jorge Javier Vázquez.

A l'estrena de 'GH VIP 8', els Contes Xinesos de Jorge Javier Vázquez es van quedar en un 7,4% de share, amb 927.000 espectadors, i van anar perdent audiència en les successives entregues. Aquest dimarts van marcar mínim històric, amb un 6,7% de share i 868.000 espectadors, deixant un panorama desolador per al reality estrella de la televisió, que només va aconseguir marcar un 12% de share i va perdre davant la sèrie turca 'Hermanos' d'Antena 3.

L'audiència no ha aconseguit empatitzar amb el nou programa de Jorge Javier Vázquez, que té un ritme que no s'adapta gens bé a les aptituds del seu presentador : seccions curtes, molts col·laboradors, entrevistes poc comprensibles i una manera d'ordenar el contingut que, en definitiva, costa de seguir. La Fàbrica de la Tele ha intentat crear una mena d'El Hormiguero - o els ho han demanat- per competir contra el mateix Hormiguero i, com era d'esperar, el fracàs ha estat rotund, pel que sembla que als Contes Xinesos de Jorge Javier els queden quatre telenotícies.

Aquest fracàs a la carrera del presentador podria ser l'últim pas de l' operació orquestrada per Mediaset per bandejar-lo i, finalment, acabar amb la seva carrera televisiva . Al maig el país va conèixer que el grup mediàtic, després de la sortida del seu CEO Paolo Vasile, havia decidit cancel·lar 'Sálvame', el format que ha enlairat Jorge Javier fins a la fama i li ha permès accedir a altres formats com 'Supervivientes' o 'GH VIP'. Una operació que comptava amb un altre element clau, Ana Rosa Quintana , que es convertiria en la substituta de 'Sálvame' a les tardes. D'aquesta manera, la productora d'AR es va quedar amb els matins i les tardes de Mediaset, enviant Jorge Javier i La Fábrica de la Tele a l'exili.

Tot i això, aquesta operació encoberta va generar molt enrenou i mala reputació per a la cadena per ser massa evident, emetent en directe l'enterrament televisiu d'un presentador que fins ara tenia pocs fracassos en el seu historial. Per això, podrien haver decidit fer l'últim gir per treure's de sobre Jorge Javier i, aquesta vegada, de forma legítima. El mètode utilitzat? Ficar-lo a presentar un programa sense cap ni peus i fer-lo competir amb un pes pesant com Pablo Motos, que compta amb un format totalment assentat a l'access prime time i que, òbviament, no pot ser combatut amb un format com 'Contes Xinesos', a mig fer i que no respecta el potencial de Jorge Javier en enllaunar-lo amb 20 seccions on no té possibilitat de desplegar els seus dots.

Si res no canvia, 'Contes Xinesos' es pot convertir en el primer gran fracàs de Jorge Javier Vázquez a Telecinco, un fet que pot afectar la seva reputació d'"estrella" de la televisió que donava audiència en tots els formats que presentava - a més, li han tret GH VIP en un altre intent per allunyar-lo de qualsevol possibilitat d'èxit-.

Mediaset podria estar desgastant la imatge de Jorge Javier de manera intencionada per poder prescindir-ne en pocs mesos amb una raó clara: ja no dóna audiència. Així, podrà enviar a l'atur el polèmic presentador sense haver de tacar-se les mans en públic, com sí que ho van fer al maig en cancel·lar Sálvame.

I colorí vermell, la carrera televisiva de Jorge Javier - almenys a Mediaset-, s'haurà acabat. ¿Reaccionarà el de Badalona abans de rebre l'estocada final?