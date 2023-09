La cantant, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Hores després d'asseure's al plató de TardeAR i d'anunciar la seva incorporació com a col·laboradora del nou programa d' Ana Rosa Quintana, Lolita Flores s'ha convertit en la protagonista del segon lliurament d'El musical de tu vida. Seguint l'estela d' Ana Obregón, l'artista ha repassat amb Carlos Sobera els episodis més importants de la seva vida, obrint-se en canal en recordar els moments més feliços, però també els més dolorosos.

De la seva infància, el seu desconegut i especial vincle amb Pepa Flores , la inoblidable Marisol, de qui la filla de Lola Flores ha parlat molt emocionada per primera vegada. I és que durant una època -la de més èxit professional de l'actriu- van ser veïnes al carrer madrileny maria de Molina. Lolita, que llavors tenia 10 anys, "adorava" la protagonista de Rumbo a Rio, que també tenia un gran afecte per ella.

"Ella vivia al cinquè, nosaltres al tercer esquerra. Arribava de l'escola, deixava la cartera i em pujava a veure-la. Quan jo no pujava, ella em trucava perquè fos. També em venia a recollir a l'escola, encara que no baixava del cotxe per on s'hagués format" ha recordat, revelant que encara que la seva amistat "ha perdurat en el temps", "ella va deixar aquesta vida i jo no la vull molestar".

EL TRANÇ MÉS DOLORÓS DE LA SEVA VIDA

Tractant-se del musical de la seva vida, Lolita ha parlat del pitjor moment de la seva vida, quan la seva mare i el seu germà van morir amb escassament 15 dies de diferència el 1995. El 16 de maig moria Lola Flores víctima d'un càncer i dues setmanes després, i sense temps de refer-se d'aquest cop duríssim, ho feia Antonio Flores en no poder superar l'absència de la seva mare. "La meva mare no podia viure sense el meu germà i el meu germà sense mare. Si hagués estat al revés, crec que hagués trigat poc la meva mare. El meu germà va morir d'amor, d'amor també es mor, com deia Camilo Sesto", ha reconegut la artista.

"A mi em va salvar que tenia dos fills, em va salvar la meva feina. Em van salvar els meus amics, em va salvar tornar-me boja durant un any i mig o dos anys, sense sortir, sense deixar casa meva i sense deixar els meus fills desemparats. Ara em puc riure, però la ferida segueix a sota” ha confessat l'artista molt emocionada, assegurant que no va ser ella, sinó la seva germana Rosario Flores la que va agafar les regnes de la seva família. "Ella va tenir la grandíssima idea de fer d'El Lerele tres cases i portar-nos el pare a viure amb nosaltres", admet.

Un moment dolorós en què, com ha confessat, va deixar de cuidar-se i es va refugiar a l'alcohol ia les substàncies per suportar el dolor. “Cadascú porta les pèrdues com pot. Jo em vaig treure el dolor a base de prendre'm moltes ampolles de whisky , de provar substàncies que mai abans havia provat, però per sort mai vaig estar enganxada i vaig poder sortir” ha revelat.

Va ser la seva filla gran, Elena, qui la va salvar: "Va donar la veu d'alarma. Va trucar a la meva germana i li va dir a la meva mare no la veig bé. Em va trucar la meva germana i em va dir què et passa? i això va ser com el tall a aquesta pena, a aquest dolor ia aquest desgavell de cap que jo tenia.