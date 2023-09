Foto: Europa Press

Vivint un dels moments més especials de la seva vida pel llançament del seu nou disc Alpha, Aitana Ocaña s'ha convertit en una de les joves més influents del panorama nacional. No només per la seva actitud als escenaris, també pels seus looks, per les seves relacions socials i per la seva manera de parlar i enfrontar-se als diversos reptes que troba pel camí.

De jove promesa a una jove realitat, això és el que ha aconseguit l'artista... i és que segons l'estudi de Personality Media, Aitana és la dona menor de 30 anys més coneguda i rellevant del mercat . La seva sortida de l'acadèmia d'Operación Triunfo, que està a punt de tornar a obrir les portes, va ser un èxit absolut que, si bé va ser en segon lloc, no va passar ni de bon tros desapercebuda.

Un cop fora del concurs un 86% de les dones joves coneixien l'artista, el que pocs podrien imaginar és que només 5 anys després Aitana esdevindria un fenomen musical al nostre país i una imatge molt positiva de cara al carrer. Avui, el 93% de les joves la coneix, però també el 80% del total població després d'un 40% de creixement aquests darrers anys, sobretot des del 2021 fins avui.

Aquest estudi no compta amb cares internacionals, analitza 1.091 dones nacionals, 215 de les quals són menors de 30 anys: cantants, presentadores, actrius, influencers, esportistes... doncs bé, l'artista és la dona menor de 30 més coneguda.