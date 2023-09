Terelu Campos i Carmen Borrego / @EP

Hores abans de la celebració de la missa funeral en memòria de María Teresa Campos a Madrid, les seves filles sorprenien reunint-se amb el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, al Palau de la Moncloa. Ni Terelu Campos ni Carmen Borrego -que abandonaven el lloc amb un sobre a la mà- van revelar cap detall.

Tot i que al principi es va especular amb què líder del PSOE hauria trucat a les filles de la icònica presentadora per posar en marxa algun tipus de reconeixement o homenatge a una de les pioneres del periodisme femení al nostre país, no ha trigat a descobrir-se el motiu d'aquesta inesperada i comentadíssima reunió.

Tal com va avançar Concha Galán al funeral de María Teresa, i aquest dimarts ha confirmat la periodista Pilar Vidal a 'Mirall Públic' -amiga de Carmen i Terelu- les filles de la presentadora van visitar el palau de la Moncloa perquè Pedro Sánchez va voler tenir un detall amb elles .

A la capella ardent de l'emblemàtica comunicadora, el polític i les germanes van recordar l'entrevista que Teresa li va fer a 'Quin tiempo tan feliz' abans d'esdevenir president del Govern. Va ser després del programa quan tots dos es van fer una fotografia molt especial que la malaguenya guardava amb especial afecte. I per això Sánchez va convidar les germanes Campos a Moncloa, per dedicar-los aquesta instantània com a homenatge a la seva mare.

Una reunió que va tenir lloc aquest dilluns perquè el president, que per motius d'agenda no va poder assistir al funeral de Maria Teresa -encara que sí que ho van fer tres dels seus ministres: María Jesús Montero, Pilar Alegría i Isabel Rodríguez- va voler tenir aquest detall amb Terelu i Carmen i rebre-les a La Moncloa hores abans d'aquest últim homenatge a la seva mare.