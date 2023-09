El nen contractat per Nike amb les sabatilles

La història recollida per @ceciarmy a Twitter explica com un nen ha signat un contracte amb Nike i ara té unes sabatilles dissenyades per ell mateix.

El nen dibuixava gargots a classe de matemàtiques en lloc d'atendre la lliçó. El docent el va renyar diverses vegades i fins i tot va contactar amb els seus pares. Però el seu profe d'art hi va veure un gran potencial i el va convidar a dibuixar a les parets del recinte escolar. D'aquí va ser contractat per Nike.