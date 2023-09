Irene Urdangarin arribant a l'hotel el dia de la seva graduació acompanyada pel seu pare, Iñaki Urdangarin, Miguel Urdangarin i Claire Liebaert, a 16 de juny de 2023, a Ginebra (Suïssa) Fotografia d'ARXIU Signatura: Raúl Terrel / Europa Press

Irene Urdangarin va aconseguir la majoria d'edat el 5 de juny passat i, des d'aleshores, s'ha convertit en un dels membres de Casa Real que més mirades acapara. La filla de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin ha passat a ser tot un reclam per a l'opinió pública i, per fi, coneixem els seus plans de futur més immediats.

Des de la separació dels seus pares i les polèmiques que han esquitxat la família, no han posat les coses fàcils a Irene Urdangarin. Tot i això, la jove sempre s'ha mantingut en un discret segon pla i enfocada a la seva educació. Ara, afronta una nova etapa vital i abans de començar la formació universitària ha optat per prendre's un any sabàtic i formar part d'un projecte de cooperació, cosa que en el seu moment va fer el seu germà Joan i la seva mare.

La neboda del rei Felip VI seguirà els passos de la seva mare, del seu pare i del seu germà gran, Joan, i viatjarà aquest any sabàtic per realitzar tasques humanitàries a Índia , Moçambic o Cambodja .

Un cop passat el Nadal, Irene Urdangarin planeja anar-se'n a Cambodja , un país del Sud-est Asiàtic que va enamorar el seu germà, Juan Urdangarin. Però no és l'única destinació que té entre mans. Moçambic i l'Índia també són dues ubicacions que l'apassionen. Sens dubte, és un canvi molt significatiu i amb què la seva vida faria un gir de guió de 180 graus.

Índia i Moçambic són precisament dos dels punts als quals viatja la seva mare contínuament per feina. Perquè a les dues entitats on treballa tenen diversos projectes de cooperació i desenvolupament dirigits tots per la infanta Cristina.



Cambodja, per altra banda, va anar on va viatjar el seu germà Juan Urdangarin el seu any sabàtic, aquell gap year -que es diu en anglès- que tant s'estila en altres països d'Europa i d'Amèrica, especialment als Estats Units.



Aquest és un dels motius pels quals la jove va allargar tant la seva estada a Barcelona: se l'ha pogut veure fins fa pocs dies a la capital catalana, als voltants de la casa del germà, el nou apartament que té a Pedralbes, i també a casa de la seva amiga i 'cunyada', Johanna Zott. La núvia de Pablo és l'amfitriona dels Urdangarin quan vénen a Barcelona, especialment d'Irene, amb qui manté una gran amistat i ha arribat fins i tot a compartir llit com a 'best friends forever'.



A més, un dels cosins dels Urdangarin es casa aquesta tardor. És un dels fills d'Ana Urdangarin, i el casament tindrà lloc als afores de Barcelona en poques setmanes. Els Urdangarin de Borbó estan molt units als cosins Gui Urdangarin perquè han compartit moltes vivències, ja que les dues famílies van residir a Barcelona durant molts anys.



La carrera que havia escollit Irene era el Bachelor in International Hospitality Management i el canvi ha estat dràstic i sorprèn pels esforços que havia posat la jove a aconseguir l'accés a la millor escola d'hostaleria del món . Un accés que havia omplert d'orgull la família, perquè quan els pares es van separar l'expedient de la seva filla es va veure afectat. Irene va passar de ser una estudianta responsable a perdre l'interès en els estudis i les seves notes van començar a baixar, encara que va aconseguir remuntar. Ara el seu futur més immediat passarà per Cambodja i aquí serà on prendrà la decisió final.