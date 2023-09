Tamara Falcó, en una imatge d'arxiu / @EP

Tamara Falcó es va convertir aquest dijous en la gran protagonista de les nits d' Antena 3. La marquesa de Griñón va ser la convidada de Joaquín Sánchez a la nova entrega d''El Novato', on ha mostrat la seva cara més espontània i ha revelat, per sorpresa de l?exfutbolista, que no porta la seva aliança de casada perquè l?ha perdut.

A 'El Novato', a qui ha sorprès amb una completa classe de protocol en què no han faltat les rialles i les confidències, revelant algunes curiositats sobre el que assegura que va ser el dia "més meravellós" de la seva vida, el 8 de juliol, quan es va donar el 'sí vull' amb Íñigo.

Com no podia ser d'una altra manera, la filla d'Isabel Preysler ha parlat sobre una de les polèmiques que van enfosquir els preparatius del casament, el vestit de núvia, pronunciant-se sobre el seu 'enfrontament' amb les dissenyadores de 'Sophie et Voilà', amb les que va trencar el seu acord a sis setmanes del seu enllaç: "Van enviar un comunicat molt agressiu. No ho sé... El disseny que els vaig entregar a elles va ser el mateix que després vaig donar a Wes Gordon. Sempre t'inspires en alguna cosa" s'ha defensat, confessant que gràcies a aquest 'després' es va casar amb el vestit dels seus somnis, dissenyat pel director creatiu de Carolina Herrera.

"Diuen que s'assemblava al de la reina Letizia, però per res. no tenia res a veure. Pesava 15 quilos i jo portava una cotilla de llana, imagina't el 8 de juliol... Però ni vaig passar calor ni m'entrava el menjar. .. Va ser meravellós", ha reconegut nostàlgica.

Davant les bromes de Joaquín, Tamara ha assegurat que malgrat les dificultats està "megacasada" i ha explicat una anècdota que 'afortunadament' no va transcendir abans del gran dia. I és que les seves sabates de núvia es van cremar! "Quatre dies abans del casament, es va cremar el camió de missatgeria que portava les meves sabates, es van quedar completament incinerades. Encara sort que no es va saber perquè tothom parlant del mal d'ull, dels mals senyals... Casar-se va ser un repte, ens va passar de tot, però com més esforç em costa alguna cosa, més m'acuro", ha assegurat.

Un casament en què, com ha confessat, va estranyar especialment el seu pare, Carlos Falcó , mort el 2020: "Ho vaig trobar molt a faltar. Li ho hauria passat fenomenal. Ho hauria gaudit tant... però no crec que la vida es acabi aquí i crec que hi va ser present", ha apuntat.

Un altre dels grans absents, el seu germà Enrique Iglesias, a qui Tamara ha tornat a justificar resignada. "És tímid, és la seva manera de ser. És capaç de cantar en estadis plens de gent, però després per a les seves coses és de grups molt petits, molt per dins. Parlem abans del casament, i la cosa és que havia de voler estar aquí també. Em va enviar uns missatges preciosos abans i després, ha tingut gestos molt bonics amb mi", ha explicat.

Tampoc va estar al seu 'sí vull' Julio Iglesias, a qui continua anomenant "el meu oncle Julio" i sobre el qual va preferir no entrar en detalls, mostrant-se una mica esquiva quan Joaquín li ha preguntat com està de salut als seus 80 anys acabats de fer.

"Tampoc va estar al meu casament, encara que m'hagués encantat. Però tampoc tenim tanta relació. Al cap ia la fi ell no és el meu pare i ja se separo de la meva mare. Després d'això, hem tingut vides molt diferents. Per Nadal o dates així doncs parla amb mi amb molt d'afecte, però no li truco per explicar-li què tal estic", ha reconegut, confessant que li fa "una mica de pena" portar "tant de temps sense veure'l".

LA MARQUESA SORPREN EN REVELAR QUE NO SAP ON ÉS LA SEVA ALIANÇA DE CASADA

Però sens dubte l'anècdota més sorprenent de Tamara no té a veure directament amb el casament, sinó amb la seva aliança de casada , que no llueix al dit només dos mesos després de convertir-se en la dona d'Íñigo.

"L'altre dia em va caure i no sé on és", ha confessat entre rialles, assegurant que "no" l'ha perdut: "Estic segura que apareixerà". "M'estava una mica gran", ha apuntat mostrant l'anell que porta per dissimular mentre no troba la seva aliança.