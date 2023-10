Foto: @EP

Els rumors sobre un possible compromís feia setmanes que circulaven pels mentiders del nostre país, però no ha estat fins aquest dilluns quan s'ha confirmat la gran notícia. Quatre mesos després de sortir a la llum la seva relació, José Luis Martínez-Almeida i Teresa Urquijo i Moreno han decidit fer el pas de formalitzar la seva història d'amor passant per l'altar.

Un casament que avança el portal 'Ok diario', que revela que tindrà lloc el 2024 i que se celebrarà a la finca familiar de la núvia a la localitat de Navalagamella, de la qual de moment amb prou feines se'n coneix cap detall. Tot apunta que serà un dels esdeveniments socials de l?any tant pels contactes de l?alcalde de Madrid com de la seva ja promesa, pertanyent a una coneguda família de l?alta societat.

Teresa Urquijo, de 26 anys, està emparentada amb la Família Reial per part de la seva mare -és filla de Beatriz Moreno i de Borbó, filla del marquès de Laserna i de Teresa de Borbó-Dos Sicílies i Borbó-Parma, cosina germana del Rei Juan Carlos- i treballa com a analista a l'empresa d'inversió immobiliària Merlin Properties.

La seva relació amb el polític del Partit Popular, fins ara un dels solters d'or del nostre país, va començar a principis del 2023, encara que no va ser fins al mes de maig, quan Martínez-Almeida va arrasar a les eleccions municipals, quan va oficialitzar el seu festeig amb la jove acudint junts, i molt còmplices, a la plaça de bous de Las Ventas.

Des de llavors, s'han deixat veure en nombroses ocasions presumint de com estan d'enamoradíssims. I malgrat la discreció amb què han intentat portar el seu compromís, aquest dilluns s'ha confirmat que serà el 2024 quan la parella es doni 'sí vull'.