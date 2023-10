Daniel Sancho / Instagram

Dos mesos després de l'entrada de Daniel Sancho a la presó de Koh Samui pel presumpte assassinat i esquarterament d'Edwin Arrieta, la policia tailandesa ha finalitzat l'informe de la investigació del crim l'únic acusat del qual és el fill de Rodolfo Sancho.

Aquest document ja està en poder de la Fiscalia, que alhora elaborarà el seu propi informe per lliurar-lo al Tribual de Samui abans del 27 d'octubre. A partir d?aquell dia el jutge fixarà la data per al judici pel qual el cuiner espanyol podria enfrontar-se a la pena de mort, ja que pesa sobre ell l?acusació d?assassinat premeditat.

Mentrestant, a Espanya continuen sortint a la llum informacions sobre el passat 'conflictiu' de Daniel. Després que transcendís que el nét de Sancho Gracia té pendent un judici al nostre país per un delicte de lesions després d'agredir un home a la cua d'un taxi l'any 2019, una altra víctima del jove ha parlat i ha explicat el seu testimoni.

Es tracta de Richard William Medina, a qui el fill de Rodolfo Sancho hauria agredit fa 6 anys i que ara ha revelat en exclusiva al programa 'TardeAR' com es va portar el presumpte assassí d' Edwin Arrieta amb ell i amb un amic.

Tal com ha revelat, tot va passar una matinada el mes de setembre del 2017 , quan van coincidir amb Daniel en una discoteca de Chamartín, al nord de Madrid. Descrivint el cuiner com una persona irascible, agressiva i racista, assegura que en primer lloc va agredir el seu amic, partint-li les dents amb un got i propinant-li a continuació més cops, cops de puny i puntades de peu.

Va ser llavors quan Richard William es va acostar per separar-los i Daniel li hauria donat un cop "que em va trencar el nas". "Em va donar puntades de peu a terra i em va trencar el metacarpià", ha relatat.

Una agressió que ell i el seu amic van denunciar i per la qual es van enfrontar als jutjats amb el fill de Silvia Bronchalo tres anys després dels fets. El xef va ser acusat de lesions greus amb un petit agreujant per fer servir un got de vidre i, com assegura la seva víctima, la seva actitud en el judici va ser de tot menys amistosa: "Molt prepotent, dient que nosaltres érem els culpables quan no era així, nosaltres teníem les lesions i una sentència en què vam sortir com a beneficiats. Ell va quedar com a culpable, ens va pagar uns 14.000 euros", ha revelat.

"Penso que aquesta persona anava borratxa i drogada. Per ser tan d'hora ell ja anava molt passat, se'l notava molt agressiu. Estava també la seva exnòvia que em va estar increpant. A mi personalment em deia negre de merda, que me'n vagi al meu país" , que me'n vagi d'aquí. Jo sóc una persona de color, si em va trucar negre de merda, una mica de racisme tindrà en el que és la seva consciència", ha assegurat en declaracions a 'TardeAR'.