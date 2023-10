Borrego, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Dies després de tornar a la feina després de la mort de la seva mare a Así es la vida, Carmen Borrego s'estrena com a col·laboradora de Vamos a ver. Tranquil·la, i amb les coses molt clares, la filla de María Teresa Campos s'ha assegut al club social del programa presentat per Joaquín Prat i no ha dubtat a parlar llarg i estès sobre dos dels homes més importants a la vida de la icònica presentadora: Edmundo Arrocet i Gustavo Guillermo.

Després de filtrar-se que l'exnòvio de la seva mare ha concedit una exclusiva que veurà la llum aquest dimecres 4 d'octubre i en què no deixaria ben parades ni a ella ni la seva germana Terelu , Carmen ha carregat sense pietat contra l'humorista, assegurant que és " el pitjor que li va passar a la meva mare a la seva vida".

"No parlaré de l'exclusiva abans que surti, però no és el moment de parlar. Si no la va respectar en vida la podia respectar ara que no hi és, encara que no crec que tingui res de dolent a dir de la meva mare ni de nosaltres ha deixat clar.

Carmen creu que si la seva germana i ella s'haguessin enfrontat a Bigote al seu moment, les coses canviarien molt perquè, com sosté, "va agafar la meva mare en un moment molt feble, no es va sentir acompanyada per ell i li va fer molt de mal".

"Edmundo no està a la nostra vida des de fa més de 3 anys. No sap res del que ha passat els últims anys, el més important en el desenllaç de la meva mare. Que faci el que vulgui amb la seva vida, però a mi em fa mal la meva mare i el que sé és que la meva mare ha patit i això no m'ho ha de explicar ell perquè ho he viscut” ha sentenciat, sense entrar en detalls sobre el mal que l'humorista li va fer a la seva mare durant el seu festeig.

Assegurant que no té por del que Edmundo pugui explicar sobre la relació que tant ella com Terelu tenien amb la seva mare -"una relació natural amb una mare activa que treballa, que té nuvi i que té la seva vida, amb què parlàvem cada dia" de la nostra vida tant quan estava bé com després" ha explicat- Carmen ha revelat l'únic que li van demanar a Gustavo Guillermo quan va entrar a Gran Hermano VIP . I té molt a veure amb el xilè.

I és que com ha revelat, quan el xofer les va trucar per explicar-los que anava al reality, Terelu i ella li van demanar que parlés el mínim possible sobre Edmundo: “S'aprofita del nostre silenci perquè sap que no hem parlat i que no ho anem a fer”.

A més de sobre Edmundo, Carmen també s'ha pronunciat sobre la seva relació amb Gustavo, sobre la qual ha resolt les especulacions sorgides les últimes setmanes. "No tinc cap problema personal amb ell. Hem tingut les nostres mogudes com tothom que porta convivint 34 anys amb algú. No li he sentit una mala paraula sobre nosaltres ni crec que l'escolti. Sempre ens hem comportat com a família i vull que Gustavo segueixi sent part de la meva família perquè és el que li agradaria a la meva mare” ha confessat.

"Pot parlar de la meva mare i del que hi ha viscut perquè per descomptat que ha estat fins a l'últim minut amb la meva mare perquè així ho hem volgut la meva germana i jo, i perquè així ho hagués volgut la meva mare. Hem estat units com pinyes fins al final, i encara que ens hagi gravat he seguit parlant amb ell i hem seguit tenint bona relació amb Gustavo” ha afirmat, revelant que tot i que el xofer ja havia renunciat al seu càrrec i elles sospitaven que entraria a Gran Germà , quan Teresa es va posar malalta les seves filles li van dir: "tu aquí amb nosaltres com un més". "I quan estàvem al tanatori de la meva mare em va dir 'us heu portat amb mi com uns veritables àngels'" ha conclòs, deixant clar que malgrat els seus desacords, han estat família i seguiran sent-ho perquè així li hagués agradat a la seva mare.