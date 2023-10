González, a l'acte en què va parlar per a la premsa. Foto: Europa Press

Quan falten pocs dies per fer un any de la seva separació de Cayetano Rivera, Eva González s'ha sincerat com mai sobre si té ganes de tornar a enamorar-se.

Ho ha fet a la desfilada de la firma de moda infantil Mayoral , on ha acaparat totes les mirades amb un ajustat mico bicolor en negre i blanc amb detalls cut-out amb què ha presumit de la seva espectacular figura.

Més simpàtica i relaxada que mai davant de les càmeres, Eva ha revelat com porta la tornada a l'escola i com s'organitza per compaginar a la perfecció la seva vida personal a Sevilla amb els seus compromisos professionals a Madrid: “Molt bé, la veritat. Cansada perquè hem començat amb els enregistraments i ja sabeu com n'és d'exigent La Voz . Però estic molt contenta”. "Gràcies a Déu puc passar molt de temps a casa. A més avui per exemple he vingut, ho he portat a l'escola i després torno i ja estarà ficat al llit i el porto a l'escola una altra vegada i tinc el suport de la meva mare i la meva germana que hi són. "A més el meu nebot està amb Cayetano a l'escola. Està tot, ens quadra tot" confessa.

Un dia a dia en què, com ens explica, Cayetano està implicat al màxim: "És clar que sí, és el seu pare". "No és el cas" ha respost a la pregunta que algunes vegades els pares no s'impliquen amb els seus fills quan hi ha una separació. "Ens compenetrem tot el que es pot, és clar que si" ha conclòs.

"Estic bé, està tot bé, la feina, que és la cosa més important, està molt bé" ha afegit, sincerant-se per primera vegada sobre la possibilitat de tornar a enamorar-se un any després de la seva separació del torero; una cosa que, confessa, no es "planteja" ara mateix.

"Sincerament no, estic en un moment en la meva vida en què estic molt bolcada amb el meu fill i amb la meva feina. Quan no estic treballant estic amb ell, no és una cosa que sigui una prioritat a la meva vida" explica, tancant la porta no només a trobar l'amor, sinó també a la possibilitat de tenir un altre fill.

"No sé perquè teniu la mania d'aparellar les persones si jo estupendament així. Estem feliços cadascú amb la seva importància. Des de la solteria s'està estupendament" insisteix, reconeixent que no és qüestió que "les ganes d'enamorar-se se n'hagin anat o hagin vingut" sinó que "no és una cosa que em plantegi perquè les meves prioritats a la meva vida són el meu fill i la meva feina i la meva família". "Estic en un bon moment de la meva vida i no tinc temps de més" sentencia.