Almudena Cid s'ha convertit en l'última convidada de Joaquín Sánchez a El novato i, a més d'una masterclass de gimnàstica rítmica per ajudar el sevillà a trobar una nova ocupació després de la recent retirada del futbol, l'ex de Christian Gálvez ha obert el seu cor i s'ha sincerat com mai sobre els duríssims moments que va viure després de la separació. Una íntima conversa en què no han faltat les llàgrimes i en què la vitoriana s'ha pronunciat, amb alleujament, sobre el fet de no haver estat mare amb el presentador, que a punt de complir-se 2 anys de la seva polèmica separació espera el seu primer fill amb Patricia Pardo.



"És molt difícil trobar la persona que hi ha després de la gimnasta, més encara quan el teu món personal també trontolla", ha reconegut, revelant que és tremendament complicat per a ella que va ser afrontar la seva ruptura amb Christian mentre intentava reinventar-se després de la seva retirada. "Quan ets gimnasta, t'adones que a la vida, quan et passa una lesió, pots fer alguna cosa per recuperar-te. Vaig entendre que sacrificant-me aconseguia coses. I a la vida de parella vaig creure que sacrificant-me també aconseguiria coses, però quan aquesta vida va parar, em va destrossar" ha confessat, admetent que "no m'imaginava una vida sense ell i afrontar aquesta realitat no va ser fàcil".

"Vam estar 15 anys junts. He hagut de fer una feina important perquè vaig estar molt malament, però havia de passar-ho. Ha significat el tancament de la meva carrera esportiva. He entès que la meva vàlua depèn de mi. No vaig deixar de ser o tenir el que hi havia construït com a persona. Sentia que m'havia desenvolupat a la resta de la meva vida des d'un lloc on jo no era la protagonista. Quan va passar, vaig dir "Ningú em trucarà. No tindré treballs com a actriu. No em sortirà res . M'enfonsaré. Ningú m'estimarà. No sé voler. Em vaig començar a ofegar. Veia tot negre" ha relatat, admetent com va ser de duríssim tirar endavant després de la seva separació del presentador el desembre de 2021, una ruptura que mai no es s'hauria imaginat i que la va agafar per sorpresa.

Sense nomenar Christian en cap moment ni fer referència a la seva propera paternitat amb Patricia Pardo, Almudena sí que ha reconegut que "pensava que ja havia passat per tot, però no. Ha estat un any en què no esperava sentir-me com m'he sentit".