Mario Vaquerizo / @EP

Mario Vaquerizo ha estat el centre d'atenció a les xarxes socials a causa d'una escena que ha generat nombrosos comentaris. El col·laborador de 'TardeAR' ha expressat opinions controvertides sobre la contaminació durant el programa, cosa que ha causat una gran indignació entre els espectadors.

El cantant va compartir la seva experiència de fa anys a Tòquio, on els japonesos feien servir mascaretes al metro com a mesura preventiva. “Però això és per la contaminació”, explicava Carolina Ferre.

“Jo és que estic a favor de la contaminació , però com no estarem a favor de la contaminació… és que no som Heidi que vivim al camp. Com aniré jo caminant de Vicálvaro, on viuen els meus pares, a la Gran Via que és on visc jo? Amb bici? No pot ser En dron? Tampoc, en tirolina? ... hauré d'anar en un cotxe”, defensava Vaquerizo, davant de la cara d'incredulitat de la resta.

A més, també va explicar el perquè de l'augment de contaminació a Madrid: “Com han tret a Madrid central els carrils, hi ha més embús. I com més embús hi ha, més contaminació ”, prosseguia, cosa que li ha valgut per sumar moltes crítiques a la seva contra.