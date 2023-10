Anuel AA / Instagram

Delicats moments per al cantant Anuel AA , exnòvio de Karol G, que com ha revelat en xarxes socials els seus més de 37 milions de seguidors ha estat operat "per una qüestió de vida o mort". Amb una imatge al llit d'un hospital, amb una via al braç, oxigen per ajudar-lo a respirar i molt mala cara, l'artista de Puerto Rico ha explicat el complicat moment de salut que està vivint i que l'ha obligat a ser intervingut urgència.

"Em van operar ahir a la nit d'emergència. Només Déu sap el perquè de les coses, va ser qüestió de vida o mort" ha explicat en el seu últim post d'Instagram, en què sense entrar en detalls sobre la seva malaltia, sí que ha revelat que pel moment no podrà complir amb els seus compromisos professionals, que passaven pel llançament del seu nou single, #Rompecorazones, d'aquí a dues setmanes: "No puc seguir treballant ara mateix. Gràcies a Déu estic viu, això és l'únic que m'importa" reconeix .

Tot i que ara mateix té clar que la seva recuperació és l'única cosa important, Anuel AA ha volgut disculpar-se amb els seus "fanàtics" per "quedar-los malament amb el canvi de data de l'EP". "Se que porten esperant-me i jo em vaig fotre amb collons per recuperar la meva carrera després que gairebé me la destrueixo jo mateix i tinc un pla de treball massa d'HP", ha afegit, explicant com ha treballat de valent per tornar a ser el que era.

"És la primera vegada que tinc un equip de treball real com tots els altres artistes de l'elit, però si aquest és el pla de Déu i toca esperar una mica més per poder superar tot el que vaig fer i vaig aconseguir des que va començar la meva carrera, doncs toca esperar”, s'ha lamentat.

Un missatge que el cantant ha conclòs demanant als seus fans que resin per ell i agraint als metges el que han fet per ell: "Els estimo. Mantingueu-me en les seves oracions i ho deixarem tot a les mans de Déu. Els doctors i doctores que em van atendre i em van salvar, Gràcies"