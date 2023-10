Foto: Twitter @CasaReal

La cal·ligrafia és una cosa summament personal i un aspecte que sempre desperta la curiositat. Saber com escriu cada persona sempre crida l'atenció, i ara s'ha revelat com escriu la princesa Leonor.

La princesa d'Astúries ha signat al Llibre d'Honor després de la seva jura de Bandera i ha escrit el missatge següent: "Avui, 7 d'octubre del 2023, he jurat davant la bandera d'Espanya a l'Acadèmia General Militar. I és un dia que recordaré sempre pel seu significat profund i especial.I que m'acompanyarà la resta de la meva vida. Em sento molt agraïda als meus professors, comandaments i companys.El seu exemple i guia són valors que rebo amb humilitat i que honraré amb el meu ànim més gran . Amb el meu afecte, Leonor".

Com no podia ser d'una altra manera, les xarxes socials han donat la seva opinió sobre la cal·ligrafia de Leonor, i tot i que a alguns els ha agradat, a altres els ha semblat que tenia "mala lletra", mentre que altres critiquen que hi posi " punt i seguit i després una Y majúscula".