L'actor, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

Impacta informació que afecta un dels actors més populars del nostre país. Juan José Ballesta, protagonista d'El Bola, ha estat acusat de presumpta agressió sexual i haurà de declarar en qualitat d'investigat el proper 7 de novembre.

La informació la va donar en exclusiva TardeAR, que ha revelat que la denunciant és una dona de 47 anys, amiga de la infància de l'artista, que va presentar una denúncia contra ell per uns successos esdevinguts suposadament a la localitat madrilenya de Parla el mes de juliol passat .

En el seu testimoni, la presumpta víctima assegura que la suposada agressió sexual es va produir una nit en què tots dos haurien consumit drogues i alcohol. Ballesta hauria introduït la seva mà a la roba interior de la dona (amics de la infància i veïns durant un temps) i li hauria realitzat diferents tocaments.

Encara que l'actor no ha estat detingut, sí que s'haurà de presentar el proper 7 de novembre als Jutjats de Parla per declarar i respondre a les greus acusacions. Un assumpte delicat sobre el qual l'intèrpret (que en els últims temps ha travessat per una baixada anímica i s'ha allunyat dels focus) no s'ha pronunciat públicament de moment.