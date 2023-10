L'empresària Alicia Koplowitz. Foto: Europa Press

El Tribunal Suprem ha posat fi a un procés judicial iniciat per Ramon Ignacio García García , que assegurava ser germà biològic d'Esther i Alicia Koplowitz Romero de Juseu, aquesta última la novena fortuna més gran d'Espanya a la llista Forbes.

Inicialment, pel fet que el demandant no aportava cap prova indiciària de la maternitat reclamada, el Jutjat de Primera Instància número 71 de Madrid va inadmetre la demanda a tràmit, encara que la secció 22a (de reforç) de l'Audiència Provincial de Madrid li va ordenar admetre-la posteriorment .

Com que el demandant va seguir sense aportar cap prova, el Jutjat, amb l'aquiescència del Ministeri Fiscal, va dictar una sentència el 29 de setembre del 2020 condemnant-lo a suportar totes les costes del procés i desestimant la demanda, després de rebutjar la petició del demandant que es practiqués una prova biològica de comparació del seu ADN amb els de les germanes, per dilucidar si eren germans per part de mare.

García García va interposar un recurs d'apel·lació davant la mateixa secció 22a de l'Audiència Provincial de Madrid, i va reiterar la petició que es practiqués aquesta prova biològica, a la qual cosa aquesta secció va accedir i va ordenar que es realitzés, cosa que van fer les Koplowitz.

El resultat de les proves per part de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses va concloure que no compartien línia materna, i per això el Jutjat, el 9 de setembre de 2022, va confirmar la sentència anterior en què s'havia desestimat la demanda, amb una nova condemna el demandant a suportar les costes del procés, en apreciar el Tribunal temeritat en aquest demandant.

Finalment, els recursos extraordinaris per infracció processal i de cassació interposats per García García davant del Tribunal Suprem han estat inadmesos per l'Alt Tribunal, que novament l'ha condemnat al pagament de les costes.

Els assessors jurídics d'Esther i Alicia Koplowitz procediran ara a executar les referides condemnes sobre les costes, segons han informat fonts properes a les germanes, que afegeixen que estudiaran qualsevol mesura addicional "perquè no torni a succeir que s'hi interposin demandes tan doloroses com absolutament infundades, ni que es prolonguin els processos consegüents, malgrat l'absència del més mínim indici probatori”.