Carmen Sevilla va morir el 27 de juny passat als 92 anys després de més d'una dècada lluitant contra l'alzheimer allunyada dels focus. Un adéu en silenci al qual seguia una vetlla en la més estricta intimitat per desig exprés del seu fill, Augusto Algueró, que va voler preservar la imatge de la seva mare fins a l'últim moment.

Carmen Sevilla @ep



I ara, 105 dies després de la seva mort, 'ABC' ha revelat que les cendres de la inoblidable artista continuen al Tanatori de Pozuelo de Alarcón, sense ser recollides pel compositor. Una sorprenent informació que han confirmat fonts del crematori al diari: "Sí, hi són i poden ser recollides en qualsevol moment, bé pel seu fill, que va ser qui va signar tots els permisos perquè es portés a terme el procés, o per qualsevol que porteu una autorització d'aquest amb la fotocòpia del vostre DNI” han explicat.



Un gest per part d'August que ha causat veritable estupor entre algunes de les persones més properes a Carmen Sevilla. Tino Fernández, el seu xòfer durant més de dues dècades, ha trencat el seu silenci a 'Mirall públic' i ha assegurat que li sembla "inconcebible que el teu fill t'abandoni en un tanatori. És abandonament, deixadesa" . "Em sorprèn però no m'estranya" ha confessat.



Un sentiment que comparteix amb el que fos representant de l'artista, Luis Méndez, que no entén que les restes mortals d'una de les grans figures del nostre país continuïn 3 mesos després de la seva mort al tanatori com si fos "una captaire".