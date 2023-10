Reis d'Espanya i Princesa Leonor / @EP

La Princesa Leonor va viure aquest 12 d'octubre un dia inoblidable i especialment significatiu en el paper d'hereva al tron. Cinc dies després de la seva Jura de Bandera a l'Acadèmia Militar de Saragossa, ia poc més de dues setmanes per complir la majoria d'edat i jurar la Constitució al Congrés dels Diputats, la primogènita dels Reis Felip i Letizia ha assistit per primera vegada cop a la Festa Nacional amb l'uniforme de gala de l'Exèrcit.

En la seva tornada a la desfilada militar de les Forces Armades després de dos anys d'absència per trobar-se a l'UWC Atlantic College de Gal·les estudiant el Batxillerat Internacional, la Princesa d'Astúries ha acaparat totes les mirades, i no només per l'abillament triat -amb què ha enviat un missatge de compromís amb la seva formació castrense-, sinó pel seu paper actiu durant els actes -presidint amb el seu pare l'homenatge als caiguts- i per la complicitat i connexió que ha mostrat amb sa Majestats, i especialment amb Don Felipe, durant tota la jornada.

A més, la Princesa Leonor ha debutat en el tradicional besaman al Palau Reial membres destacats de la nostra societat. Una recepció a què han assistit aproximadament 2500 convidats i en què els Reis han sorprès la seva filla convidant diversos dels seus companys de l'Acadèmia de Saragossa, protagonitzant l'anècdota del dia la seva expressiva reacció en saludar-ne un.

Feliç, i sense deixar de somriure en cap moment davant aquest inesperat retrobament amb el seu 'col·lega' militar, Leonor s'ha posat vermell durant l'encaixada de mans , provocant a Don Felip ia Doña Letizia un divertit intercanvi de rialles i mirades amb la seva filla.

Una reacció espontània per part dels Reis i la Princesa que ha desencadenat la bogeria a les xarxes socials, on no ha trigat a circular el rumor sobre una possible especial amistat entre Leonor i el seu company de l'Acadèmia Militar. Cosa que 'Informalia' desmenteix, assegurant que aquest jove té nòvia i la seva relació amb l'hereva és tan sols de companys.