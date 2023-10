Torrent i la seva parella, Jaume Astrain. Foto: Europa Press

La sort els va somriure l'estiu del 2019 quan es van enamorar bojament i ara, Lidia Torrent i Jaime Astrain formen una de les parelles més consolidades del panorama nacional. D'allò més feliços amb la seva petita, tots dos compaginen a la perfecció la seva agenda professional per no perdre's cap acte... Aquesta setmana, vèiem la presentadora als Forbes Best Content Creators 2023.

Molt il·lusionada, la Lidia ens comentava que sent "que pertanyo d'alguna forma" a la família d'influencers perquè "és com una branca més del que abasto" i ens confessava que se segueix posant nerviosa quan ha de presentar una gala com aquesta: " Sí, em segueixo posant nerviosa perquè jo crec que a més, és aquesta responsabilitat que vols que surti tot bé”.

Encantada amb la família que ha format amb el model, la comunicadora ens revelava que “no” tenen pensant tornar a ser pares perquè “ara estem súper centrats tots dos en la nostra carrera professional, dedicant-li tot el temps que podem a la petita, que la estem gaudint un munt i ja us dic. Família, la nostra feina, però la que tenim, no més”.

Tal com hem vist a les xarxes socials, la seva mare Elsa Anka és una àvia 10 a la qual no se li posa res per davant i el cert és que, en xarxes socials, es parla molt de la semblança que totes dues tenen, cosa que li produeix molta alegria: "Sí, tu creus? Diuen això, que ens expressem igual, la mateixa veu, sí".

El proper 17 d'octubre, la petita Elsa farà un any i els seus pares celebraran amb magnificència el seu aniversari ja que la seva filla s'ha convertit en el més important de les seves vides. Això sí, sembla que de moment cap dels dos té pensat ampliar aquesta família amb què ens cau la bava en xarxes socials.