Els concursants de Gran Hermano VIP segueixen gaudint de la convivència a la casa de Guadalix i com era d'esperar el dia a dia amb els seus companys ha fet que Jessica Bueno es relaxi i parli de com és la seva relació actual amb Kiko Rivera , el pare de el seu primer fill, del qual es va enamorar durant la seva participació en un altre reallity de la casa, Supervivientes.

"Ho veia com un amic. Jo era una nena, ell em cuidava, em portava a tot arreu, em feia riure un munt" li ha confessat Jessica a la seva companya i amiga dins de la casa Susanna. "Ell ja estava enamorat de mi i em va preguntar que si ho veia sol com un amic, era millor no veure's" explica la model sobre el moment en què va decidir que la seva relació amb el Dj fos alguna cosa més que una amistat. "Em vaig quedar embarassada sense voler i ho vaig perdre, vam patir molt i la família estava tan implicada que veia que tots patien molt" ha revelat Jessica mostrant el seu costat més sincer i natural des que va entrar al concurs.

Pel que fa a la relació actual amb el pare del seu fill, Jessica ha estat molt sincera. "Només tinc contacte amb ell i amb Irene Rosales, només parlo amb ells. Irene és com si fos una mare per al meu fill, l'estima molt", reconeixia la concursant revelant el gran afecte que té a l'actual dona de Kiko. Encara que la relació amb què fos la seva família política és pràcticament nul·la, Jessica reconeix que ella sempre va voler que el seu fill gran tingués relació amb ells i és que ell petit adora Agustín Pantoja i la seva àvia Isabel.