La neboda de la tonadillera, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El silenci cridaner d'Anabel Pantoja després del casament de la seva cosina Isa i Asraf , i la seva actitud esquiva i esquerpa amb els reporters que segueixen cadascun dels seus passos podria tenir una explicació. I no seria altra que el seu distanciament de la seva tia Isabel Pantoja , que hauria provocat que la influencer no estigui travessant pel millor moment.

Segons ha revelat Antonio Rossi a Anem a ver , la tonadillera no agafa el telèfon a la seva neboda des de fa un mes. Una actitud tan cridanera com sorprenent la de la mare de Kiko Rivera, que sempre ha tingut a Anabel un dels seus grans suports i una de les seves defensores incondicionals.

Una ruptura que es desconeix si és momentània o definitiva, i que no sabem si tindrà alguna cosa a veure amb la decisió de la influencer d'assistir al casament d'Isa, sent l'únic membre dels Pantoja que va donar suport a la peruana el dia més especial de la vida.

Però el que si és clar és que Anabel no pensa parlar (almenys de moment) del seu suposat distanciament de la seva tia Isabel: "Em deixeu, si us plau? És que no et contestaré a res, si no et importa, perquè estic treballant, estic amb una persona que no ha de sortir a la tele" ha esclatat davant les càmeres d' Europa Press quan hem intentat preguntar-li per aquest delicat assumpte.

Conscient del desagradable de la seva reacció, la filla de Bernardo Pantoja, abatuda, ha demanat perdó a la premsa, assegurant que la raó de la seva serietat els últims dies “no és amb vosaltres la meva vida, ni amb tu ni amb la càmera. sento". És llavors pel fet que la seva tia no li agafi el telèfon?: "No et respondré a res afecte, ho sento, però de veritat que no és amb vosaltres" ha insistit.