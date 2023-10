Va faltar, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Després d'Ana Obregón, Manuel Díaz El Cordobés o Lolita Flores, aquest dimecres 18 d'octubre la protagonista d'El musical de tu vida ha estat Tamara Falcó.

En el millor moment, i gaudint d'una lluna de mel permanent amb Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón ha vist els episodis més destacats dels seus gairebé 42 anys d'existència resumits en diferents actuacions musicals, i no ha pogut evitar emocionar-se en recordar -emocionada fins a les llàgrimes- al seu pare, Carlos Falcó.

Simpàtica i espontània com sempre, la socialité s'ha sincerat amb Sobera i, a més de revelar com era d'especial la seva relació amb el recordat marquès de Griñón (mort per coronavirus el 2020, a l'inici de la pandèmia), també ha revelat què n'opinaria la seva progenitor d'Íñigo.

"VA SER UN GRAN PARE I ERA TOT UN SENYOR"

"Li trobo moltíssim a faltar perquè va ser un gran pare i era tot un senyor. Si em donessin a triar jo sempre tornaria a escollir el meu pare. Sento tant la seva pèrdua perquè ha estat meravellós i això és un regal. Va ser una benedicció i estic molt agraïda” ha confessat molt emocionada en recordar el marquès de Griñón.

I és que com ha revelat, malgrat que els seus pares es van separar quan ella només era una nena, va tenir la sort de gaudir de moltíssims moments amb el seu papi com a ella li agradava dir-li. "Al separar-se passàvem molt de temps junts al camp durant els caps de setmana, que era quan podia veure'l. Era genial, era meravellós. Som cinc germans i sempre ens ha donat suport a tots", va assegurar.