Thyssen i Cuesta, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Grans notícies per a Borja Thyssen i Blanca Cuesta . El Jutjat Penal número 15 de Madrid els ha absolt d'un delicte contra la Hisenda Pública del qual havien estat acusats per presumptament ocultar beneficis propers a 1,6 milions d'euros en una operació de transmissió de participacions d'una societat després de la venda de el seu xalet a Eivissa.

El fill de Carmen Cervera i la seva dona s'enfrontaven a una pena d'un any de presó ia una multa de 336.415 euros -en el cas de l'acusació del Ministeri Públic- i de gairebé 1,2 milions a la dels serveis jurídics de l'Estat en representació d'Hisenda , però després de ser declarats innocents, respiren tranquils.

A la resolució, la jutgessa argumenta que no s'ha pogut acreditar que el matrimoni simulés un negoci jurídic per amagar beneficis a la Hisenda Pública, apuntant que l'operació "no pot ser considerada una operació dirigida a amagar un fet imposable".

En concret, el fiscal els acusava d'haver defraudat a les arques públiques un total de 336.417,89 euros corresponents a l'exercici fiscal del 2010. La Fiscalia sol·licitava inicialment tres anys de presó però va rebaixar a un any la sol·licitud de condemna.

Segons la Fiscalia, el 26 de febrer de 2010 va tenir lloc la transmissió de les participacions socials de Cas Capetó (de la qual era administra única Blanca Cuesta), en virtut de tres escriptures públiques de compravenda atorgades per cadascun dels tres partícips a la esmentada societat.

Els partícips eren Borja (titular del 50% de les participacions), Blanca (titular del 40%) i la societat Caribean Breeze (titular del 10%), a favor d'altres tantes les societats holandeses: Princess Four BV, Bella Beach Holding BV i Martínez Investments BV.

La Fiscalia posa l'accent que l'actiu de Cas Capetó estava constituït fonamentalment per una casa a Eivissa, que no tenia personal contractat i sense cap activitat econòmica, i que el preu total abonat per aquesta operació va pujar a 9.700.000 euros, que van ser ingressats al compte bancari del qual era titular Borja.

Del total transferit, 4.197.345,63 euros es corresponien amb la venda de les participacions de què era titular Borja; 3.357.881,78 euros es corresponien amb la venda de les participacions de què era titular Blanca; 839.463,85 euros es corresponien amb la venda de les participacions de què era titular Caribean Breeze i 1.305.308,81 euros procedien de la cessió onerosa d'un crèdit del qual manifestava ser titular Borja Thyssen-Bornemisza davant de la societat Cas Capetó.

Tots dos acusats van presentar en termini la declaració d'IRPF corresponent a l'exercici 2010 en la seva modalitat de tributació conjunta, en què van declarar un guany patrimonial de 2.206.527,50 euros per la venda de les participacions de Cas Capetó quan el guany real obtingut pels acusats amb la venda de tals participacions va ascendir a 3.792.564,92 euros, "ocultant per tant a la Hisenda Pública la quantitat de 1.586.037,39 euros".

I és que, segons la Fiscalia, el guany patrimonial que els acusats van ocultar també procedeix de la venda de participacions realitzada a través de Caribean Breeze que en realitat es tracta d'una operació "simulada".

De la societat esmentada eren titulars Borja (70% de les participacions) i Blanca (30%). També figuraven tots dos com a administradors sense que consti en cap base de dades l'existència de treballadors, operacions amb tercers i sense que es troben dipositades els comptes anuals de cap exercici al Registre Mercantil. De fet, no van presentar declaració de l'impost sobre societats en cap exercici, excepte el 2005, després de l'inici d'actuacions inspectores.

Aquesta societat "inactiva" va ser interposada pels acusats en el moment de l'adquisició de les participacions socials de Cas Capetó duta a terme en virtut d'escriptura pública de data 14 de desembre del 2005, simulant l'adquisició del 10% de les participacions de Cas Capetà per Caribbean Breeze.

Així, mentre que Borja en va adquirir formalment només un 50%, Blanca va aconseguir un 40%. "L'adquisició de les participacions socials de Cas Capeto de la manera descrita va constituir un negoci jurídic simulat, sent el veritable negoci volgut per les parts l'adquisició per ABTB del 57% de la mercantil Cas Capeto i per part de Blanca, el 43% restant.

La interposició de la persona jurídica inactiva tenia com a únic objecte evitar la relació del veritable subjecte passiu amb el fet imposable”, afegeix la Fiscalia.

Cap dels dos acusats el va tributar a la seva declaració d'IRPF de l'exercici 2010, "guiats per un ànim d'obtenir un benefici fiscal il·lícit" i, en conseqüència, segons el parer de la Fiscalia, "procedeix imputar-li el guany patrimonial obtingut de la venda de les participacions de Cas Capetó SL."

Així mateix, la Fiscalia subratlla també que la transmissió "onerosa" de 1.305.308,81 euros del suposat crèdit de Borja davant de Cas Capetó no està justificat i que aquesta quantitat de diners constitueix "en realitat un major preu per la venda de les participacions" de Cas Capetó.

Amb ànim d'obtenir un benefici fiscal il·lícit, les transferències realitzades per Borja als comptes de Cas Capetó, comptabilitzades els exercicis 2005 a 2007 com a "compte corrent amb socis" i des del 2008 com a "aportacions dels socis" i "Borja Thyssen ", van passar a ser considerades com a fons propis i arribat el moment de la venda de les participacions de Cas Capetó, es van considerar com a "transmissió d'un crèdit", encara que constituïen en realitat un passiu fictici, ja que es tractava realment d'ingressos que tenien com a finalitat beneficiar el seu soci a través de l'ús i el gaudi de la casa titularitat de Cas Capetó i els seus consums.

Així, els consums corrents inherents a l'ús i el gaudi de l'habitatge titularitat de Cas Capetó (de què gaudien els acusats i la seva família), l'adaptació de l'habitatge, l'adquisició de mobiliari o les instal·lacions tècniques es comptabilitzen contra aquests comptes, fins i tot la seguretat privada dels acusats i els seus fills, o l'adquisició de productes dietètics o de wellness es van pagar amb fons provinents de l'acusat que es van comptabilitzar contra els comptes "compte corrent amb socis" i "aportacions de soci". És a dir, Borja va realitzar transferències a Cas Capetó, però a continuació va rebre una sèrie de béns i serveis que haurien d'haver tributat com a retribució en espècie (cosa que no va fer).

Per tot això, "no es pot acceptar" que la quantitat de 1.305.308,71 euros constitueixi un crèdit de Borja contra la societat, sinó un preu més gran per la venda de les participacions de Cas Capetó.

"Tenint en compte el preu d'adquisició de la societat i el preu de transmissió de la societat Cas Capetó i les despeses associades comprovades, el guany patrimonial obtingut l'exercici 2010 no declarat pels acusats, puja a 1.586.037,39 euros.

La quota defraudada en relació amb aquest guany patrimonial no declarat és de 336.417,89 euros", conclou la Fiscalia.