La princesa Leonor , que és a pocs dies de fer 18 anys i jurar la Constitució, el pas necessari per arribar, en un futur, a ser la Reina d'Espanya, ha estat l'amfitriona principal dels Premis Princesa d'Astúries 2023 , i totes les mirades hi han anat.

Un dels comentaris més repetits a les xarxes socials sobre Leonor ha estat la crítica al seu estilisme, que no ha acabat de convèncer. "És clar que els estilistes de la Princesa Leonor són republicans", ha dit un usuari a través de la xarxa social X -abans conegut com a Twitter-.

Altres han criticat el vestit per ser "massa fosc" i per escollir un color que es camuflava amb la butaca on ha estat asseguda al lliurament de premis, encara que en aquest últim cas sí que ha estat buscat: la princesa ha volgut homenatjar Astúries amb el color de la bandera.

La veritat és que l'hereva del tron ha escollit un vestit molt sobri, blau, que la fa semblar molt més gran del que és, i que contrastava especialment amb els vestits que lluïen la seva germana Sofia i la seva mare Letizia, que han tornat a ser aplaudits de manera generalitzada.

DISCURS EN LLIURAMENT DE PREMIS

La Princesa Leonor ha assegurat aquest divendres que és molt "conscient" del seu "deure" com a hereva del tron i de les "responsabilitats" que comporta aquesta posició a menys de dues setmanes de complir la majoria d'edat i jurar la Constitució.

Així ho ha manifestat durant la seva intervenció en el lliurament dels Premis Princesa d'Astúries, una de les dates assenyalades al calendari per a ella aquest mes, en què el 7 d'octubre passat va jurar la bandera a l'Acadèmia de l'Exèrcit de l'Aire de Saragossa en què està rebent la seva formació militar, el dia 12 va assistir a la desfilada militar i la posterior recepció al Palau Reial per la Festa Nacional i el 31 jurarà la Constitució davant les Corts.