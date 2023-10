Foto: Europa Press

Tot i la seva intenció de mantenir-se al marge de les declaracions que Bigote Arrocet ha fet en diferents mitjans de comunicació les últimes setmanes contra ella i la seva germana Carmen Borrego (a les quals ha acusat de guanyar diners a costa de parlar-ne en exclusives ) Terelu Campos no s'ha pogut contenir i ha esclatat contra la que va ser l'última parella de la seva mare, María Teresa Campos , a Mañaneros .

"No parlaré d'aquest senyor. Encara que fa setmanes que suporto que diguin que parlen per defensar-se quan jo no he dit res ni d'ell ni de les seves amigues" ha començat tranquil·la abans de deixar clar que per molt que intentin provocar-la, "aquest senyor no m'interessa”. "No forma part de la meva vida des de fa 4 anys, i fa 4 anys formava part de la vida de la meva mare, no de la meva", ha sentenciat.

"No sé res de la seva vida ni dels seus negocis, ni ara ni quan estava en la relació amb la meva mare. Mai m'he ficat en les relacions de la meva mare i no he faltat mai el respecte a aquest senyor. Mai n'he parlat. ni dels seus amics o amigues, així que no diguin que parlen per defensar-se perquè Terelu Borrego Campos no ha fet això mai” ha afegit rotunda.

Després d'assegurar que no ha negat mai que Edmundo deixés diners a la seva mare, i insinuar que parlar de temes econòmics d'una parella és una falta de respecte. "A mi no em van educar així" ha afirmat, mano un missatge al xilè i s'ha reafirmat que va deixar María Teresa Campos per missatge, encara que ell segueixi negant-lo en cadascuna de les seves entrevistes.

"No li he retret mai res, de si ha viscut a casa de la meva mare o ha pagat o deixat de pagar... només m'hi he dirigit quan se m'ha acusat de mentir en dir que s'havia acabat una relació per Whatsapp "Aquest Whatsapp jo ho tinc i hi ha companys d'una altra cadena on he treballat que ho han vist." No m'agrada fer aquestes coses, però quan et veus obligada perquè et posin el peu al coll..." ha explicat molesta, oferint-se a mostrar aquest missatge a Jaime Cantizano i la resta dels seus companys al programa de TVE.