L'empresària va poder complir el somni. Foto: Instagram (@carmen_lomana)

Els últims dies no han estat fàcils per a Carmen Lomana. L'empresària, que encara es recupera de l'ensurt per l' assalt que va patir al seu domicili fa diverses setmanes , està al punt de mira per haver trucat "grossa" a la periodista Pilar Vidal a Espejo Público.

"Que ho sàpiga tota Espanya. La senyora Carmen Lomana, que va de pau, amor i súper educació m'ha dit grossa" revelava molt afectada la col·laboradora, que sense poder contenir les llàgrimes retreia a la seva companya "no saps si darrere de cada persona que té sobrepès hi ha un problema”.

Tot i que en un primer moment Carmen intentava justificar-se: "tot és qüestió d'actitud, ja està bé de complexos, jo estic molt contenta de tenir 75 anys però molta gent m'ataca i em diuen vella", finalment acabava per disculpar-se amb la Pilar Vidal.

"Ho sento i perdona. T'he demanat perdó per si l'argument que jo he defensat de tenir massa greix et podia molestar. No ha estat davant de les càmeres, ha estat en una reunió. Jo sempre he pensat que eres una persona que portava molt bé els quilos, i molt simpàtica i molt divertida, no feia la sensació...", ha conclòs.

Unes declaracions que han desencadenat una gran polèmica i després de les quals Carmen, que ha estat acusada de gordofòbia, ha posat terra pel mig viatjant a Barcelona per viure una de les tardes més especials de la seva vida.

I és que demostrant que mai és tard per complir un somni, la socialité ha debutat com a model a la 080 Barcelona Fasion, tancant la desfilada de la firma Dominnico . Una estrena sobre la passarel·la en què Lomana va desfilar amb un minivestit negre amb trencats a la falda, escot off shoulder i màniga llarga cenyida i rematada en mitons... i el que va patir una ensopegada .

Com ella mateixa ha relatat a les seves xarxes socials, li queien les sabates, per la qual cosa a meitat de recorregut no va dubtar a aturar-se en sec per baixar dels talons, continuant descalça com si res hagués passat i com si portés tota la vida desfilant .