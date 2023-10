La dissenyadora, en un acte recent. Foto: Europa Press

Es recrueix la guerra entre Elena Tablada i Javier Ungría . Tot i que el judici per arribar a un acord de separació s'ha tornat a endarrerir, la dissenyadora continua disposada a tot per impedir que el seu exmarit obtingui la custòdia compartida de la filla que tenen en comú, Camila, de 3 anys.

I com han revelat a Fiesta aquest cap de setmana, ha sol·licitat unes proves mèdiques a l'empresari que haurien sortit "desfavorables" per a ell i amb què intentaria demostrar que la petita estarà millor cuidada si la custòdia és per a ella.

A més, la socialité estaria vivint un "infern" i travessant seriosos problemes econòmics. Segons el programa presentat per Emma García, li estaria costant molt arribar a final de mes i estaria buscant feina desesperadament: “S'està plantejant treballar per a altres després de molts anys” ha assegurat el col·laborador Iván Reboso.

No és l'únic assumpte pel qual Elena està al punt de mira, ja que tot i que s'està parlant molt que David Bisbal no esmenta Chenoa en el seu llargmetratge documental, Bisbal , a Movistar Plus+, el cert és que el almeriense tampoc parla de Tablada , amb la qual va mantenir una relació de diversos anys fruit de la qual va néixer la filla gran del cantant, Ella, de 13 anys.

Aliena a aquestes informacions, la dissenyadora ha posat terra pel mig i ha viatjat a Londres aquest cap de setmana per oblidar-se del dur tràngol que està vivint. En tornar a Madrid les càmeres d' Europa Press van poder parlar amb ella i, tot i que reconeix que vol la custòdia exclusiva de Camilla, ha evitat pronunciar-se sobre el tipus de proves mèdiques que ha demanat a Javier Ungría i si és cert que serien favorables per a ella: "No explicaré res d'això, gràcies" ha resolt, deixant a l'aire si el judici de separació s'ha tornat a endarrerir una vegada més.

Confirmant que l'únic que vol és que tot s'acabi com més aviat millor, l'Elena tampoc ha aclarit si el seu exmarit participava en les despeses comunes quan eren parella (vivien en un pis del cantant) o si per contra ella era la que ho pagava tot i ell no es va fer càrrec de res com s'especula. "No et parlaré d'això" ha insistit.

Més expressiva s'ha mostrat quan li hem preguntat pel seu escàs protagonisme al documental del cantant d' Ave María ; una cosa que, deixa clar, no li ha assegut malament "per a res". "Què va. Jo respecto la decisió que prengui cadascú. Ja han passat 20 anys, saps? Cadascú… ja som grans per dir el que volem fer" assegura.