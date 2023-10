Rosalía, forografiada amb Jeremy Allen a Los Angeles / @EP

Rosalía es troba actualment a Los Angeles. Fa només uns dies, se la va veure assistir en solitari a la festa de Halloween de la seva amiga Kendall Jenner , on va lluir una disfressa de cigne. Tot i això, aquest dilluns ha estat captada passejant amb l'actor Jeremy Allen White, cosa que ha avivat encara més els rumors sobre una possible relació entre ells.

La revista 'Deuxmoi' va publicar fa una setmana que Rosalía va ser vista sortint del cinema i sopant en solitari amb Jeremy Allen White, conegut pel seu paper a 'The Bear', a Los Angeles. Tot i això, el mateix compte ha aclarit que aquesta informació no havia estat verificada en cap moment.

Pel que fa a aquesta trobada, la revista esmentada va afirmar que tenia imatges, però que encara no les havia compartit. Segons Lorena Vázquez, al programa 'I ara Sonsoles', Rosalía és una persona extremadament reservada pel que fa a la seva vida privada i va expressar els seus dubtes sobre la credibilitat de la revista, atès que "no és precisament una font molt fiable, malgrat els seus 2 milions de seguidors a Instagram La revista diu que posseeix imatges, però el cercle proper de Rosalía no ha emès comentaris sobre això.