Foto: Europa Press

Després del seu recent acostament amb Tamara Falcó després de gairebé 1 any distanciats, Boris Izaguirre s'ha vist les cares per primera vegada amb Isabel Preysler. Va passar fa 4 dies al Museu Thyssen, durant la inauguració de l'exposició amadrinada per Carolina Herrera, Mestres antigues i modernes , a la qual la reina de cors va assistir acompanyada per la marquesa de Griñón i Íñigo Onieva.

Una vetllada única en què totes les mirades estaven posades en com seria el retrobament de l' ex de Mario Vargas Llosa amb el veneçolà, amb qui va trencar la seva esteta amistat l'octubre del 2022 després que el presentador critiqués públicament Tamara a la seva columna d'opinió a El País.

Tot i això, en abandonar la festa Isabel confessava que no havia saludat Boris perquè "no ho havia vist". Cosa que ara el comunicador puntualitza, revelant feliç que després de l'exposició -durant el sopar privat que va tenir lloc a la casa de Jimena Blázquez- sí que es va produir l'anhelat retrobament: "Amb Tamara hem estat intercanviant missatges des que ens trobem a la desfilada de Pedro del Hierro, estem normalitzant la situació i ens estem convertint en una molt bona notícia. I aquest dilluns em vaig acostar a saludar primer Íñigo, després Tamara i també li vaig fer dos petons a Isabel" ha comptat amb un somriure, deixant clar que malgrat que les coses no siguin com abans la seva comunicació amb la socialité "existirà sempre".

"Jo crec que encara hem de conversar, però va ser una salutació molt bonica, de veritat, no només d'educació. No m'ho esperava. De sobte quan hi érem Isabel va apartar el plat del sopar i va estendre els braços i jo estava tan nerviós que em vaig ensopegar i gairebé caic. Isabel va oferir un petó i no m'ho esperava" reconeix emocionat, assegurant que encara que sobren les paraules amb retrobaments així, "hem de parlar i estic disposat".

"Aquest procés ha estat de condemnat per a mi i odiós per a mi tot l'any, que hem estat sense poder parlar amb normalitat, tot això que ara estem passant és molt edificant, molt emocionant, encara que encara hem de normalitzar les coses" conclou.