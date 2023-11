Ana María Aldón / Arxiu

La separació amb José Ortega Cano ha donat pas a una nova vida per a Ana María Aldón. En aquesta nova etapa vital, la tertuliana ha inaugurat la seva botiga virtual de moda, una iniciativa que reflecteix el seu amor pel món de la moda i el compromís per assistir a aquells que busquen descobrir el seu propi estil.

El lloc web, que porta el nom d' Ana María Aldón , presenta una àmplia selecció de peces dissenyades per adaptar-se a diverses ocasions. La varietat de preus és notòria, oferint des d'opcions accessibles fins a articles de gamma alta amb detalls de Swarovski.

La dissenyadora ha compartit el seu entusiasme per aquest nou projecte, i ha destacat que sorgeix de la seva "consolidada vocació pel món de la moda". A la seva botiga en línia, Ana María Aldón ha aplicat el seu "ull crític" per escollir meticulosament cada peça, considerant aspectes com la qualitat dels teixits, els acabats i els dissenys.

A més, a banda de ser la ment creativa d'aquest projecte, Ana María Aldón també és la model que presenta les diferents propostes de moda: “Celebrem la bellesa de totes les dones i el seu poder per inspirar i transformar el món”.