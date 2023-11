Foto: Europa Press

Mar Flores i Fernando Fernández Tapias van formar, cap al 1996, una de les parelles més populars i envejades del paper couché. Un dels empresaris més reeixits del nostre país amb una de les dones més atractives del panorama nacional que, enamoradíssims, passejaven el seu amor per llocs com Saint-Moritz.

Tot i això, la seva història d'amor va acabar de manera fulminant el 1997, quan unes imatges de la model al llit amb Alessandro Lequio van protagonitzar la portada de la revista Interviú . Un escàndol que va suposar una humiliació sense precedents per a Fefé, que mesos després d'aquesta dolorosa traïció començava una relació amb Nuria González (fins ara amiga de Mar), amb què contreia matrimoni el 2002.

I ha estat després de la recent mort del navilier quan la model ha revelat, amb un esquinçador missatge enviat a Espejo Público, la seva desconeguda relació amb Fernando. "Hem estat persones molt importants l'un amb l'altre. Ell era intel·ligent, divertit i afectuós amb la gent que volia. Després de la meva separació de Javier havíem recuperat l'amistat, però fa un any i mig ens van tallar la comunicació" assegurava "molt afectada" , deixant entreveure que hauria estat Nuria la que hauria impedit que tingués notícies de l'empresari en els darrers temps.

Unes paraules que han desfermat una gran polèmica i per les quals Mar ha estat durament criticada, ja que molts no entenen per què se situa a l'ull de l'huracà mediàtic 25 anys després de la seva ruptura amb Fefé i quan la seva vídua està absolutament devastada, revelant una desconeguda amistat que més d'un ha posat en dubte per com va passar de malament el navilier (boig d'amor per ella) amb la seva ruptura.

No s'havia sabut res de Mar des d'aleshores, ja que conscient de l'eco que ha tingut el seu missatge ha optat per romandre allunyada dels focus des de la mort de Fernández Tapias el 25 d'octubre passat. Aquest dilluns Europa Press ha captat les primeres imatges de la model, que molt seriosa ha evitat pronunciar-se sobre la seva relació amb el navilier, deixant a l'aire si es penedeix de les paraules. "Bon dia, vaig a un esdeveniment i arribo tard, us ho agraeixo" ha repetit.

Tot i això, i malgrat el seu hermetisme, ha cridat l'atenció l'aspecte físic de Mar. I no per la seva serietat i la seva tristesa evident -no sabem si la mort de Fefé tindrà alguna cosa a veure- sinó per la seva primesa, especialment cridanera amb un conjunt esportiu blanc incapaç de dissimular els quilos que ha perdut la model les últimes setmanes.