Tot just quatre mesos després de la mort d'un dels pilars de la seva vida, la seva 'Tata' -Luisa Cantero Sánchez- Miguel Ángel Muñoz pateix un nou cop familiar. La seva mare Cristina Blanco , una de les vidents més populars dels anys 90, està ingressada en un hospital i ha patit l'amputació d'una de les cames.

Una notícia que avança en exclusiva la revista 'Semana', que citant fonts properes al protagonista d''Un paso adelante', revela que l'examiga de famoses com Belén Esteban, María Teresa Campos o Rocío Carrasco està travessant un dels moments més complicats de la seva vida.

En un centre mèdic de la capital des de fa un mes, la situació era tan delicada que els metges van decidir amputar-li una de les extremitats inferiors; per sort, ara és estable i en els propers dies podria rebre l'alta. Tenint en compte que necessitarà cures permanents –ja que segons la publicació de moment no podran posar-li una pròtesi– Miguel Ángel hauria buscat un centre especialitzat en aquest tipus de pacients perquè la seva mare estigui acompanyada i atesa les 24 hores.

Pendent en tot moment de la seva progenitora, l'actor ha anat gairebé cada dia a l'hospital -sempre que la seva agenda professional els ho ha permès- a veure-la. Molt preocupat, no l'ha deixada sola en cap moment i es comportaria com un fill exemplar. "La seva dedicació és total" llisca 'Setmana'.

Tot i l'enorme popularitat que va assolir als 90, els escàndols que va protagonitzar -inclosa la seva condemna a 16 mesos de presó per robar targetes de crèdit a Marbella- van provocar que s'allunyés dels focus i abandonés la vida pública. En un discret segon pla, no hi ha imatges de Cristina els últims anys, i respectant el seu desig de tornar-se 'invisible', Miquel Àngel no parla sobre la seva mare.