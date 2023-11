El cantant, durant un concert. Foto: Europa Press

Amb el salt de la seva sèrie a la televisió en obert , la vida privada de Miguel Bosé ha tornat al centre del focus mediàtic . Després de l'emissió d'un dels capítols, arribava l'emissió del programa La noche de Bosé amb la seva entrevista amb Joaquín Prat, en què ha anat desvetllant algunes incògnites, fins ara, desconegudes.

El cantant reconeixia quin considera que va ser el seu primer amor, ni més ni menys, que Bàrbara Blasco. És una amiga de la infància que li va robar el cor quan tenien no més de 5 anys. Sense poder evitar somriure, es desfeia en afalacs cap a ella. "Una noia, que era maquíssima, és una dona maquíssima encara, amb els cabells molt, molt llargs. I teníem 4 o 5 anys, ens vam agafar de la mà i dèiem que érem nuvis. I jo la mirava i la mirava rendit" reconeixia .

Malgrat la seva curta edat, va saber veure-hi com era d'intel·ligent, culta i simpàtica, qualitats per les quals ha volgut mantenir-la a la seva vida després de tants anys. A plató, Paola Dominguín comentava que Bárbara i el seu germà es van conèixer perquè els pares de tots dos eren amics i van voler que hi hagués bona relació entre els petits. I recalcant la bona relació que mantenen avui dia, recalcava que el cantant va triar el primer amor per ser padrina d'un dels seus fills.

Una altra persona important a la vida de Miguel, Andrea Broston , comentava com ella mateixa havia compartit classe amb la protagonista d'aquesta història. Totes dues van ser juntes al Col·legi Santa Maria del Camí, a diferència del cantant, que va estudiar al Liceu Francès. Ella també ha estat testimoni de com la seva relació s'ha mantingut en el temps i assegurava que “continuen tenint una relació meravellosa encara”.