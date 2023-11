Juan José Ballesta atén els mitjans a la sortida del jutjat després de declarar a Parla / @EP

Tranquil i confiat a demostrar la seva innocència després de la denúncia d?una dona de 47 anys per un presumpte delicte d?agressió sexual. Així va abandonar aquest dimarts Juan José Ballesta els jutjats de Parla després de prestar declaració davant la jutgessa, mantenint que no coneix de res la suposada víctima -que pateix esquizofrènia paranoide- que sosté que són veïns i amics de la infància i que l'actor en va abusar sexualment al juliol, durant una nit en què tots dos van abandonar la discoteca en què estaven per anar a un caixer a treure diners per continuar la festa.

"Jo el que sé és que estic molt tranquil, que ja he pogut declarar i dir la meva veritat i, res, esperar què diuen ara. Jo de veritat que estic molt tranquil, que no tinc res a veure, ni conec aquesta dona llavors ja el que hagi de ser, que sigui. Ara que he pogut declarar estic bé", va confessar després que la seva advocada, Beatriz Uriarte, assenyalés les contradiccions en què ha incorregut la denunciant i hagi avançat que demanaran l'arxiu i sobreseïment d'una denúncia que estan convençuts no té més recorregut.

"No la conec de res. Evidentment", ha respost, reafirmant-se en la seva innocència i deixant clar que tampoc no ha coincidit amb la presumpta víctima alguna nit com ella afirma. "Jo és que no la conec de res, ni he coincidit amb ella enlloc", ha conclòs, sense pronunciar-se sobre l'existència d'unes imatges en què presumptament se'ls veuria junts ni aclarir si està indignat pel que ha passat.