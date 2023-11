La cantant, a l'acte d'homenatge. Foto: Europa Press

Nit especial per a Malú , que dimarts 7 de novembre passat va rebre en una gala celebrada a la Reial Acadèmia de les Belles Arts de Sant Ferran el premi Poder Femení de la revista Yo Dona a la seva trajectòria, coincidint amb el seu 25è aniversari sobre els escenaris.

Un reconeixement que ha recollit espectacular amb un sofisticat look amb vestit negre de setí, camisa blanca de seda i llaç negre al coll, i en què s'ha sincerat sobre el gran moment que travessa i en què, com reconeix, “començo a gaudir de tot allò treballat i de tot allò après”. "És terrible, però començo a celebrar els 25 ia gaudir ara de la feina, jo crec que al final és una altra etapa. He trobat el moment de calma i pau en què gaudir de les coses" confessa.

"Ja sortim al desembre amb el nou disc, i estic feliç. És un disc molt bonic, molt motivador, amb companys... portar cançons d'abans i actualitzar-les, la veritat és que estic molt contenta" ha afegit, explicant que reversionar els seus temes més coneguts al costat d'artistes com Pablo Alborán o Ana Mena ha estat "bonic, nostàlgic, inspirador...". "M'ha recordat moltíssimes coses, m'ha portat a moltíssims llocs ha estat un viatge que he estat un any fent i crec que m'ha vingut molt bé" revela.

En una nit única en què les protagonistes han estat les dones -"hi ha hagut moltíssimes dones inspiradores en la meva vida i que avui em segueixen inspirant i ens inspiren a totes" apunta- Malú no ha deixat passar l'ocasió de manar un missatge de suport a India Martínez, que fa uns dies publicava un preocupant missatge a les seves xarxes socials confessant el delicat moment anímic que està travessant i en què, ha reconegut, el seu cos ha dit prou: "Li envio la meva força, el meu amor, és una grandíssima companya a qui adoro i segur que si ha hagut de parar serà una pausa natural perquè quan portem aquests ritmes de treball és veritat que cal fer-los fora.

Una "aturada" que ella es va veure obligada a prendre quan es va lesionar la cama el 2019. "Una de les coses més difícils i dures de la meva vida" i, per altra banda, també "una de les coses més meravelloses que em van poder passar ". "Vaig poder estar amb mi mateixa, asseure'm i veure el que estava passant a la meva vida, prendre consciència. Parar és molt més valent que seguir. Amb la calma, que per tornar sempre hi ha temps" assegura.

Si pogués mirar enrere, què li diria a aquella Malú que fa 25 anys cantava Aprenent ?: "Sempre em surt el mateix, quina llàstima. Jo era un nadó, sé que era un nadó ara que tinc la meva nena petita, li dic li he de posar a treballar d'aquí a 11 anys..." expressa, reconeixent que quan va començar al món de la música "ningú era conscient que jo era una nena molt petita i se'm tractava i se m'exigia com si fos gran ". "A aquesta Malú li diria que no és tan gran, que té molt per davant i que no vulgui ser tan gran, que no cal" revela emocionada.

I un quart de segle després, i consolidada com una de les grans artistes de la música en espanyol, Malú es troba en ple moment de reinvenció personal després de la separació fa uns mesos del pare de la seva filla Lucía -de 3 anys-, Albert Rivera . Oberta a l'amor ja que la vida el sorprengui com ha assegurat més d'una vegada, la cantant confessa que "estic feliç. Molt contenta i amb un munt de projectes a sobre de la taula preciosos".