María del Monte, en una imatge d'arxiu

María Del Monte recollia aquest dimecres el Premi 'Dona, Art i Cultura' a Sevilla i donava un discurs feminista en què no va dubtar a parlar del seu pare: "Vull agrair a una persona que a la meva vida va ser fonamental: el meu pare, era un home dels cabals un home cabal, quan vaig decidir ficar-me en això de la música em va advertir 'estaràs al fang, intenta no tacar-te, jo no t'he educat perquè et taquis al fang'".

L'artista va recordar la seva infància i com va ser educada en una casa amb quatre germans: "En aquesta desigualtat en què érem 5 germans a la família, de 4 nois i jo, resulta que em va ensenyar a ser la reina del mambo, que quan arribava dissabte i se li donava una paga a cadascun dels fills i la meva era el doble de cadascun dels nens”.

Una anècdota que no va passar inadvertida, ja que un dels seus germans es va rebel·lar un dia i va preguntar: "A la germana per què li dónes el doble? i el meu pare li va contestar: 'perquè la nena no vull que necessiti res de ningú, que no convidi al cinema cap, ella que vagi amb la seva cartera al davant. Són coses que et marquen".

Molt il·lusionada per aquest guardó, minuts més tard parlàvem amb ella i ens confessava que "tots els premis són gratificants, t'omplen de satisfacció, aquest crec que al que només optem dones o sigui que estem d'enhorabona totes" amb un somriure a la cara que reflecteix el bon moment pel qual estava passant.

Preguntada per la bomba de Genoveva Casanova amb el Príncep Frederic de Dinamarca, es feia la sorpresa i assegurava no saber res. Pel que fa a si s'ha posat en contacte amb Isa Pantoja després del seu 'Sí, vull' amb Asraf, la cantant deixava entreveure que podria haver existit una felicitació : "Sé que m'has de preguntar, però sabeu que porto molt de temps sense respondre a aquest tipus de preguntes i seguiré. Per descomptat que no és gens dolent, però les coses que fem les persones per a nosaltres es queden per a nosaltres".

De la mateixa manera, Maria no va voler opinar sobre els problemes econòmics pels quals estaria passant Isabel Pantoja : "Jo vaig a allò meu i aniré a allò meu és la meva filosofia de vida", deixant clar de nou que no vol saber res d'aquestes polèmiques perquè ja no pertany al cercle més proper.